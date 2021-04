Real Madrid, Zidane : "Mon équipe a été sous-estimée"

L'entraîneur du Real Madrid a évoqué le choc contre Liverpool en quart de finale de Ligue des champions et a encensé son homologue Jürgen Klopp.

Fortement critiqué tout au long de la saison, le Real Madrid est encore en vie. Mieux encore, les hommes de Zinedine Zidane sont plus que jamais en course pour réaliser un doublé Liga-Ligue des champions qui semblait totalement hors d'atteinte il y a quelques semaines et notamment en raison du contenu proposé par les Merengue. Le Real Madrid n'est plus qu'à trois points de l'Atlético Madrid en Liga alors qu'il en comptait dix, il a moins d'un mois.

En Ligue des champions, ce ne sera pas simple, mais le Real Madrid est en quart de finale et en cas de qualification jouera le vainqueur de Chelsea-Porto, deux équipes à la portée des Merengue. Alors forcément avant le choc face à Liverpool en quart de finale aller de la Ligue des champions, Zinedine Zidane a voulu remettre l'église au milieu du village en conférence de presse. Le Français n'a jamais paniqué face aux résultats inconstants du Real Madrid et considère que les observateurs ont sous-estimé le Real Madrid.

"Et bien, je crois que oui, mon équipe a été sous-estimée. J'ai une grande confiance en mon équipe et je sais ce qu'elle peut faire. Mais nous ne pouvons pas changer cela. Nous ne pouvons travailler qu’au jour le jour. Nous n'abandonnons jamais tant qu'il y a de la vie. Nous allons nous battre pour toutes les compétitions. Nous avons eu des moments difficiles, nous sommes mieux mais ça ne veut rien dire", a expliqué le technicien français.

"J'ai besoin de tous mes joueurs"

Zinedine Zidane est conscient de l'importance de cette rencontre et se méfie des Reds : "Oui, c'est une finale. C'est une élimination en deux temps. Nous savons que c'est 180 minutes ou plus, mais pour nous la première chose est le match de demain. Nous ne regardons pas plus loin que ça. Liverpool, c'est une équipe très complète. Les trois de devant sont très bons, ils sont très efficaces. C’est une équipe très solide et quand il s'agit de jouer en équipe, ils sont aussi très forts. Les absences à Liverpool ? Ils ont d'autres grands joueurs qui peuvent remplacer ceux qui sont absents. Nous avons aussi des absents, mais notre force réside toujours dans notre équipe. Il y aura toujours quelqu'un qui manquera".

L'entraîneur du Real Madrid a encensé son homologue, Jürgen Klopp, qu'il a déjà affronté lors de la finale de C1 en 2018 : "C'est un grand entraîneur. Il est entraîneur depuis longtemps et il a de l'expérience. Le travail qu'il a accompli tout au long de sa carrière est là. Après ça, chacun a ses propres trucs. Chacun est comme il est. Je regarde tous les entraîneurs et j'ai vu beaucoup de choses sur lui quand je faisais ma formation."

Zinedine Zidane a annoncé le retour d'Eden Hazard et continue de croire en lui : "Nous en avons beaucoup parlé. Hazard doit rester calme. L'important est qu'il soit rétabli. Je ne pense pas qu'on ait précipité son dernier retour. Si le joueur va bien, je le veux avec l'équipe. Maintenant, nous allons faire les choses petit à petit et nous verrons ce qui se passera. J'ai besoin de tous mes joueurs, toujours. J'aime les avoir en bonne santé".

"Quand l'un d'eux est blessé, je n'aime pas du tout ça. Ce que nous voulons, c'est que Hazard revienne le plus vite possible. Il nous en manque d’autres aussi. J'espère qu'ils seront tous de retour avant la fin de la saison. Tous les joueurs qui sont ici savent comment jouer. Ils ont gagné le droit de jouer pour ce grand club. Ils comprennent tous très bien Karim, et Karim comprend les autres. C'est ce qui se passe sur le terrain. Il y a beaucoup d'alchimie", a conclu l'entraîneur du Real Madrid.