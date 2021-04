Real Madrid : Casemiro y croit malgré tout

Casemiro a assuré que le Real Madrid se battrait jusqu'au bout pour les deux titres qu'il joue encore cette saison, la Ligue des champions et la Liga

Le Real Madrid occupe actuellement la troisième place de la Liga, à deux points du FC Barcelone et à six de l'Atletico Madrid. Les Merengue affronteront Liverpool en quart de finale de la Ligue des champions lors d'une répétition de la finale de 2018, même s'ils auront forcément plus de mal sans leur capitaine talismanique Sergio Ramos, qui est blessé.

«Tout le monde sait de quoi nous sommes capables, ce que nous pouvons faire », a déclaré un Casemiro trsè confiant dans des propos relayés par Marca. "Nous savons que c’est très difficile, mais nous nous battrons pour les deux titres."

Marca a demandé à Casemiro si ses coéquipiers et lui-même à Madrid ressentaient la pression avant les semaines clés, ce à quoi le Brésilien a répondu que "pour le Real Madrid, tous les matchs sont importants" et que les hommes de Zidane sont habitués à vivre des situations comme celle-ci.

«Nous sommes déjà habitués à jouer les grands matchs», a-t-il encore asséné. «Nous aimons jouer à ce type de matches. Nous devons d'abord penser à Eibar, puis à la Ligue des champions et à El Clasico.

Casemiro se battra jusqu'au bout

Né à Sao Jose dos Campos au Brésil, Casemiro a commencé sa carrière avec l'équipe locale de Sao Paulo avant de rejoindre le Real Madrid en 2013. Il a gravi les échelons au Santiago Bernabeu, jouant d'abord pour l'équipe B avant de rejoindre l'équipe première, passant également une saison en prêt à Porto.

International brésilien à part entière, le milieu de terrain a représenté les équipes U17 et U20 de son pays avant de faire ses débuts senior en 2011, et a remporté 45 sélections à ce jour. À Madrid, Casemiro est un membre important du trident du milieu de terrain au succès phénoménal et qui compte aussi Toni Kroos et Luka Modric.