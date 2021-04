La promesse solennelle de Gerard Piqué au Real Madrid

Gerard Piqué a fait une promesse solenelle au Real Madrid à quelques jours du Clasico !

Gerard Piqué a clairement indiqué qu'il espérait revenir d'une blessure à temps pour affronter le Real Madrid lors du Clasico le samedi 10 avril. Il envoie un message au club merengue, affirmant qu'il sera bientôt prêt.

Le défenseur de Barcelone a subi une entorse ligamentaire lors du match retour de la demi-finale de la Copa del Rey de son équipe contre Séville, mais on espérait qu'il serait de retour maintenant.

"J'essaierai de jouer contre le Real Madrid. J'irai jour après jour", a déclaré Pique à l'émission Nexes de TV3.

"J'essaierai d'être là le plus tôt possible, mais pas spécialement pour le Real Madrid."

Interrogé sur la victoire et la défaite dans le football, Pique a expliqué que des leçons peuvent être tirées des deux, mais buen plus des défaites. Il a souligné la défaite 4-0 de Barcelone à Anfield en 2019, qui avait éliminé le Barça de la Ligue des champions, le club catalan ayant perdu 4-3 au total.

"Gagner, c'est réaliser quelque chose: une victoire sportive, un triomphe dans sa vie personnelle", a-t-il glissé.

«Cela a peut-être été un gros ou un petit effort. Vous apprenez en grandissant. En tant qu'enfant, on vous apprend à concourir et à vous amuser. Vous devez trouver un équilibre entre gagner et être heureux.

"Mon père ne m'a pas rendu obsédé par la victoire. Dans le football, il ne m'a jamais dit que je devais faire mieux ou que je devais gagner. Il était exigeant, mais il n'y avait aucune obligation de gagner. Il est plus facile de savoir comment gagner, que de savoir perdre.

«On nous apprend à respecter les autres dès le plus jeune âge, mais il faut ensuite le mettre en pratique. Il faut être un gentleman dans la victoire et dans la défaite.

"Nous avons eu des défaites douloureuses [à Barcelone]. L'une des plus douloureuses est celle de Liverpool [lorsque Barcelone a perdu 4-0]. C'est difficile.

"Il y a ceux qui explosent ... Parfois, vous n'êtes pas préparé. En général, dans la vie, vous perdez plus que vous ne gagnez. La défaite fait partie de la vie."

Pique a remporté tous les trophées majeurs disponibles, mais il y en a deux qu'il place au-dessus des autres.

"Toute Ligue des champions, c'est celle qui brille le plus", a noté Pique.

"Aussi la Coupe du monde, car cela ne s'était jamais produit auparavant.

"Gagner, c'est génial, mais ce qui reste, ce sont les expériences. La liste des honneurs est bonne, mais l'important est le voyage."