Real Madrid, Zidane : "Mbappé ? Les grands joueurs choisissent où ils veulent jouer"

L'entraîneur du Real Madrid n'a pas voulu parler d'un éventuel accord pour la signature d'Alaba et a précisé "c'est un joueur qui n'est pas le mien".

Au , le mercato et toutes les rumeurs l'entourant ne sont jamais bien loin. Présent ce mardi en conférence de presse pour analyser le duel de 32e de finale de la Copa del Rey contre Alcoyano, Zinedine Zidane a vu son intervention être marquée par les rumeurs de transferts après l'annonce de la possible signature de David Alaba et les rumeurs autour de l'avenir de Kylian Mbappé, qui attendrait le mois de juin pour décider de son avenir selon la presse espagnole.

Un accord pour la signature d'Alaba ? : "C'est un joueur qui n'est pas le mien et en tant qu'entraîneur, je suis ici pour réfléchir au match de demain. Je ne vais pas entrer dans ces histoires-là. Ce qui nous intéresse, c'est le match de demain", a déclaré l'entraîneur du Real Madrid donnant la mesure de son intention d'éviter tout ce qui touche autour des transferts.

La Copa del Rey est-elle un piège pour le Real Madrid ?: "C'est juste le contraire. Nous avons vu ce que l'équipe vient de faire, ils ont éliminé une équipe de première division. Nous savons ce qui se passe dans cette compétition et nous devons être à 100% dès la première minute. Ce doit être le contraire. Il y a beaucoup de surprises car la Coupe a toujours été comme ça dans tous les pays. Il y a des équipes qui ont l'opportunité de jouer contre une grande et de faire des choses formidables".

Une opportunité pour les joueurs en manque de temps de jeu ? : "Nous nous entraînons très bien, il y a des joueurs qui jouent moins mais c'est une opportunité d'avoir un super match et de gagner à nouveau. C'est une équipe complète et à chaque match je dois en choisir onze joueurs et les joueurs sont prêts pour le moment où ils vont jouer".

"Briller au Real Madrid est plus difficile que le faire ailleurs"

Mbappé: "Ce sont vos questions mais je réponds la même chose qu'avec Alaba, je suis désolé mais notre problème est le match de demain. Est-ce que je crois comme Ronaldo que les grands joueurs comme Mbappé choisissent où ils veulent jouer ? En fin de compte, oui, c'est comme ça. Je pense la même chose que Ronaldo a dit à l'époque. Mais chacun a un contrat, il a ses affaires ... Ce n'est pas bon d'entrer dans les choses. Vous pouvez parler de vos joueurs mais il est difficile de s'impliquer avec les autres ».

Les critiques : "Ça va continuer à être comme ça, c'est le Real Madrid et dans le football, un seul gagne et c'est bien et le reste est mauvais mais ce n'est pas comme ça. Il y a des gens qui travaillent derrière une équipe et ce n'est pas seulement gagner. Nous essayons et voulons gagner mais il y a beaucoup derrière nous et quand on perd, il y a des critiques et ça fait partie du jeu mais ça ne m'empêchera pas de continuer à travailler. Ça s'est toujours passé au Real Madrid mais on réagit toujours et on change la donne".

Ramos et Lucas peuvent-ils être fâchés si le Real Madrid signe Alaba alors qu'ils n'ont pas encore été prolongé ? : "Cela n'a rien à voir avec ça. Sergio et Lucas sont au Real Madrid depuis de nombreuses années, ils ont beaucoup fait dans cette maison et ils savent ce qu'est le Real Madrid. Alaba sera vu dans le futur."

Le doublé de Jovic pour ses débuts avec Francfort : "J'ai aimé ce qu'il a fait, c'est ce qu'il sait faire et je suis heureux et je lui souhaite le meilleur car c'est un joueur du Real Madrid."

Les départs d'Odriozola et Miltao: "Tout peut arriver, regardez Jovic. J'aime beaucoup tous mes joueurs, ils sont ici et il y a beaucoup à faire et je veux compter sur eux tous. Si quelque chose arrive, nous verrons".

Cela vous dérange-t-il que les joueurs qui réussissent quand ils partent, vous critiquent ? : "Dire que je suis à blâmer est facile. On l'a aussi dit avec Reguilón, il y a des moments où les joueurs savent qu'au Real Madrid c'est compliqué et il y a des moments où ils doivent jouer. C'est ce que Jovic a fait, ça a été une bonne option de l'acheter et je suis content de ce qu'il a fait et j'espère qu'un jour il le fera au Real Madrid. Jouer pour le Real Madrid n'est pas la même chose. Ici il faut démontrer les choses à la concurrence et la faute n'est pas celle de l'entraîneur".

La situtation d'Eden Hazard : "Je pense qu'il est motivé, nous n'allons plus parler de ses blessures, cela a été un processus long et compliqué. Il n'avait jamais été blessé et maintenant c'est compliqué. Il va revenir à son niveau, je n'ai aucun doute. Il a des épaules solides pour endurer cette situation et en sortir plus fort".