Real Madrid, Alaba déjà signé ?

Selon "Marca", l'accord est déjà trouvé et le défenseur signera un contrat jusqu'en 2025 et avec un salaire annuel de 11 millions d'euros.

En fin de contrat avec le au terme de la saison actuelle, David Alaba ne semble pas désireux de prolonger son aventure en Bavière. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'international autrichien, longtemps considéré dans le top 3 des meilleurs arrières gauche de la planète et désormais repositionné dans l'axe de la défense, aura l'embarras du choix au moment de choisir son prochain club pour les prochaines saisons.

Le aurait d'ores et déjà approuvé la signature de David Alaba, sa première recrue pour la saison 2021-2022. Selon les informations de Marca, la Casa Blanca a déjà trouvé et conclu un accord avec le joueur afin qu'il vienne au Santiago Bernabéu le 1er juillet prochain une fois son contrat avec le Bayern Munich terminé. Le défenseur autrichien signera un contrat jusqu'en 2025 et le Real Madrid n'aura à payer aucun type de transfert pour clôturer l'opération.

En effet, David Alaba sera en fin de contrat avec le Bayern le 30 juin et depuis le 1er janvier dernier, il est agent libre et peut négocier avec n'importe quel club et parvenir à un accord dans le futur comme il semble qu'il l'a fait avec les Merengue. De son côté, le Bayern Munich doit désormais chercher un remplaçant et comme Goal l'a expliqué vendredi dernier, le club allemand a réfléchi à l'option d'Eder Militao, le défenseur brésilien du Real Madrid qui ne bénéficie actuellement pas de la confiance de Zinedine Zidane.

Plus d'équipes

Alaba dans le top 3 des joueurs les mieux payé à Madrid

L'article continue ci-dessous

De plus, Marca assure que David Alaba aura un salaire de 11 millions d'euros, un montant qui le rapproche du joueur le mieux payé du club et qui le place presque au niveau d'Eden Hazard ou de Sergio Ramos, les joueurs les mieux rémunérés du Real Madrid. En fait, l'arrivée d'Alaba pour renforcer la défense jette encore plus d'incertitude sur l'avenir de Sergio Ramos, qui n'a pas encore prolongé son contrat avec le Real Madrid se terminant le 30 juin prochain et attend toujours une offre ferme de la part de la direction.

Cependant, le père et représentant du joueur, George Alaba, a assuré à Sport 1 qu'il n'était pas encore parvenu à un accord avec le club : "Une décision n'a pas encore été prise et David Alaba n'a pas encore signé avec le Real Madrid. Outre le Real Madrid, il y a d'autres clubs qui s'intéressent à lui. Pour lui, ce qui compte, c'est qu'il veut se concentrer pleinement sur le Bayern Munich et ses performances".

Alaba aura 29 ans en août prochain et a évolué toute sa carrière au Bayern Munich jusqu'à présent, il a décidé de partir après plusieurs affrontements avec le conseil d'administration du club pour sa prolongation de contrat. Dans le club bavarois, il a tout gagné et a joué presque partout sur le terrain, puisqu'il a déjà été aligné comme arrière gauche, milieu de terrain et plus récemment comme défenseur central.