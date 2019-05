Real Madrid : Zidane : "Gareth Bale ? Ce que j'ai fait ce week-end est très clair"

Zinédine Zidane s'est exprimé sur le cas de Gareth Bale, pas convoqué pour le déplacement sur le terrain de la Real Sociedad (1-3) ce dimanche.

Le s'est incliné ce dimanche sur la pelouse de la (1-3) dans le cadre de la 37e journée de . Certains de terminer troisièmes, les Merengue n'ont plus grand chose à jouer en cette fin de saison et peuvent d'ores et déjà commencer à préparer la prochaine. Une rencontre lors de laquelle Zinédine Zidane a voulu envoyer un message en laissant de côté Gareth Bale, pas convoqué pour le match.

"Ce que j’ai fait ce week-end est très clair, s'est justifié le champion du monde 1998 après la rencontre. On verra ce qui se passera la semaine prochaine, et la saison prochaine. C’est comme ça." Une décision qui semble indiquer que le coach Français ne compte pas sur l'attaquant gallois pour relancer son équipe après une saison blanche.

Gareth Bale a réalisé une saison très décevante, lui qui était particulièrement attendu après le départ de Cristiano Ronaldo pour la l'été dernier. Il n'a ainsi scoré qu'à 14 reprises en 42 apparitions toutes compétitions confondues, loin des standards d'un joueur recruté pour plus de 100 millions d'euros en provenance de à l'été 2013.

"C'est désolant que Bale ne joue pas, a déclaré Jonathan Barnett, l'agent du joueur. Devrait-il jouer plus après avoir été exclu des deux dernières listes ? J'espère seulement qu'il continuera à jouer pour le Real Madrid. Mais c'est à M. Zidane de décider. Zidane prend la décision. Est-ce que cette décision est un message avant le prochain marché des transferts ? Il faudrait demander à l'entraîneur."

"C'est dommage parce que nous avons réussi un bon match même en jouant à 10 contre 11, en seconde période nous avons eu quelques occasions. Pour nous, il vaut mieux que la saison se termine", a estimé Zidane après la rencontre. Le Real Madrid va désormais pouvoir se concentrer sur son mercato, qui promet d'être agité au vu des nombreuses rumeurs d'arrivées comme de départs.