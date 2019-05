Real Madrid - Bale mis de côté par Zidane : l'agent du Gallois monte au créneau

EXCLU GOAL - Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, a fustigé le traitement dont le Gallois fait l'objet depuis quelques semaines.

Non convoqué dans le groupe du pour la seconde fois consécutive, Gareth Bale semble proche de la fin de son histoire avec la Maison Blanche. Il y a un an, le Gallois avait signé une performance exceptionnelle en inscrivant un doublé - dont un retourné acrobatique exceptionnel - en finale de la , contre (3-1), mais ses relations fraîches avec Zinédine Zidane pourraient l'inciter à plier bagage l'été prochain.

"Un message avant le mercato ? Il faut demander à l'entraîneur"

L'agent de Bale, Jonathan Barnett, a déjà ouvert la porte à un transfert en , où l'ailier conserve une excellente cote, mais il a surtout tenu à fustiger le traitement dont son joueur fait l'objet.

"C'est désolant que Bale ne joue pas", a-t-il déclaré dans des propos exclusifs pour Goal. "Devrait-il jouer plus après avoir été exclu des deux dernières listes ? J'espère seulement qu'il continuera à jouer pour le Real Madrid. Mais c'est à M. Zidane de décider. Zidane prend la décision. Est-ce que cette décision est un message avant le prochain marché des transferts ? Il faudrait demander à l'entraîneur".



Bale est sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en 2022 et a marqué 14 buts toutes compétitions confondues cette saison, mais son temps de jeu n'est pas à la hauteur de ses ambitions personnelles.

Arrivé à Madrid à l'été 2013 en provenance de pour 100 millions d'euros, le Gallois avait détrôné son coéquipier Cristiano Ronaldo pour devenir le joueur le plus cher de l'histoire au moment de son transfert. Il a formé la fameuse BBC avec le Portugais et Karim Benzema, un trio qui a fait des étincelles pendant de longues années. Mais ses pépins physiques et des saisons inégales en ont fait un joker de luxe dans la hiérarchie du secteur offensif madrilène.

Interrogé ce samedi sur le cas du Gallois, Zinédine Zidane est resté évasif en conférence de presse, à la veille du déplacement au Pays Basque pour défier la , ce dimanche (18h30). "Je suis l'entraîneur du Real Madrid et je fais mon travail. Je dois penser au match de demain, à bien jouer, nous avons bien préparé la semaine et demain, nous avons un bon match à jouer", ajoutant qu'il "ne veut pas répondre" aux commentaires de l'agent de son joueur, qui avait indiqué que Gareth Bale souhaitait rester.