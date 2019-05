Real Madrid, Zidane écarte de nouveau Bale

Pour la deuxième fois de suite, Zinedine Zidane a fait le choix de se passer de Gareth Bale.

Les rumeurs d'un départ de Gareth Bale ne se sont pas prêtes de se dissiper. Le Gallois n'est plus en odeur de sainteté au et le traitement auquel il a droit actuellement ne fait que conforter l'idée d'une séparation à venir.

Ce samedi, Zinedine Zidane a dévoilé la liste des joueurs sur lesquels il comptait en prévision de la rencontre face à la dimanche. Gareth Bale n'en fait pas partie, alors qu'il est parfaitement apte à jouer. Et cela fait même deux fois de suite que cela lui arrive puisqu'il avait été privé déjà du duel contre Villarreal.

Cette semaine, le quotidien espagnol As a indiqué que la relation entre le coach français et l'international gallois s'est encore détériorée. Ils auraient même atteint le point de non-retour. À moins d'un énorme revirement de situation, on voit donc mal comment l'ancien Spur pourrait étirer son parcours dans la capitale espagnole.

Son agent reconnait que la rupture est consommée

L'agent de Bale, Jonathan Barnett, s'est exprimé cette semaine pour dire que si ça ne tenait qu'à son client, ce dernier continuerait avec les Merengue, où son contrat expire en 2022. Mais, cela ne semble pas être la volonté de sa direction, et encore moins celle de son coach. Barnett a ensuite indiqué que le joueur ne manque pas d'offres, notamment en où il a toujours beaucoup d'admirateurs.

L'ultime apparition de Bale avec les Blancos remonte au 28 avril dernier contre le Rayo (1-0). Ce jour-là, il avait été fantomatique et les socios, au même titre que les journalistes, ne l'ont pas épargné avec une pluie de critiques acides au coup de sifflet final. Ce match-là pourrait bien être le tout dernier qu'il aura joué avec le Real.