Mercato - Gareth Bale, vers un départ à l'initiative du Real Madrid

Peu en vue cette saison au sein du Real Madrid, Gareth Bale voudrait respecter son contrat au Real. Mais il pourrait être poussé vers la sortie...

"Bale veut terminer sa carrière au . Il adore la ville, la vie ici, et surtout le club. Bien sûr que ça l’embête quand les fans ne le supportent pas, alors qu’ils le font pour des joueurs qui ne sont pas dans une grande forme. C’est fou, cela arrive uniquement en et je ne comprends pas pourquoi. Les supporters devraient reconnaître son talent", déclarait Jonathan Barnett, l'agent de Gareth Bale, le 27 février.

Un moyen de tordre le cou aux différentes rumeurs et polémiques qui entouraient alors l'ancien ailier des Spurs, qui n'aura presque jamais convaincu depuis son arrivée pour un montant record dans la capitale espagnole. Peu en vue cette saison, l'attaquant du Real Madrid était sujet à un supposé mal-être au sein du vestiaire madrilène selon les médias ibériques. Une situation délicate symbolisée par les attitudes du Gallois, malheureusement toujours sujet aux blessures et qui, six ans après son arrivée, ne maîtrise toujours pas la langue espagnole. Signe d'une adaptation pour le moins compliquée.

"Pour le moment, Gareth veut rester"

Ainsi, il ne se passe pas plusieurs semaines sans que de nouvelles rumeurs ne fleurissent dans les différents médias pour évoquer un départ à venir de celui qui est encore sous contrat jusqu'en 2022 à la Maison Blanche. Mais, de nouveau, son agent s'est chargé de mettre les choses au clair ce mercredi. Dans des propos accordés à Sky Sports, Jonathan Barnett l'a annoncé : si départ il y a cet été, cela ne sera en rien la volonté de son protégé, mais celle du Real Madrid.

"Il veut rester. Je ne suis pas sûr que Mr.Zidane veuille qu’il reste, mais pour le moment, Gareth veut rester. Il a un contrat, il le respectera avec plaisir jusqu’en 2022. Il a été et est, à mon avis, l’un des trois ou quatre meilleurs joueurs au monde", a en effet lâché Jonathan Barnett. Relancé ensuite sur la possibilité d’un retour du Gallois en , l’agent de 69 ans a été clair. "C’est possible, si quelqu’un met la main à la poche et paie ce que nous pensons qu’il vaut. Ça va être beaucoup d’argent", a prévenu le représentant du joueur de 29 ans, qui pourrait donc ne pas faire de vieux os chez l'actuel troisième de .