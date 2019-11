Real Madrid - Zidane : "Benzema a sa place en équipe de France"

Présent en conférence de presse ce vendredi, Zinédine Zidane a évoqué l'absence de Zinédine Zidane en équipe de France.

Si sa communication est perçue comme lisse depuis le début de sa vie d'entraîneur, Zinédine Zidane n'hésite pas à faire passer des messages explicites. Cette semaine plus particulièrement, le technicien français a haussé le ton, se livrant sans le vouloir à une bisbille par presse interposée avec le directeur sportif du Leonardo au sujet de Kylian Mbappé.

Mais "Zizou" s'est également montré bavard et direct sur un autre sujet : Karim Benzema. Ce dernier est entré un peu plus dans l’histoire du , mercredi, lors du match contre le à Bernabeu, en devenant le troisième meilleur buteur du club en Ligue des Champions (ou Coupe des Champions ou ), dépassant ainsi le mythique Alfredo Di Stefano dans ce classement galactique.

"C'est simplement le meilleur"

Interrogé sur l'absence du numéro 9 en équipe de , le technicien a affiché ses convictions.

"Je sais qu'il est très attaché à la sélection, il a toujours voulu jouer pour la sélection", a-t-il rappelé. "Après c'est toujours pareil, je ne sais pas ce qu'il se passe en interne. Si tu me poses la question à moi, Zinédine Zidane, footballistiquement, c'est simplement le meilleur. Donc, oui, il a sa place en équipe de France. C'est sûr et certain. Après, le reste on ne contrôle pas. Footballistiquement, oui, il n'y a pas photo".

Des propos faisant suite à la liste dévoilée par Didier Deschamps pour le rassemblement de novembre, dernière salve de rencontres de l'équipe de France lors de cette année civile. Une liste où Karim Benzema est une nouvelle fois absent, sans surprise aucune.

Pour rappel, l'ancien Lyonnais n'a plus porté le maillot bleu depuis 2015.