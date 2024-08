Real Madrid, Vinicius lance un défi à Mbappé

Vinicius lance déjà un défi à Kylian Mbappé pour sa première saison avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé est la nouvelle coqueluche du Real Madrid. Recrue phare de l’été, l’international français est attendu au tournant par les supporters madrilènes. Mais ce n’est pas seulement dans le rang des Madridistas qu’il y a des attentes sur Kylian Mbappé. Le natif de Bondy devra aussi donner raison à ses nouveaux coéquipiers, à l’image de Vinicius, qui rêvent déjà grand avec lui.

Vinicius attend Kylian Mbappé

Après plusieurs années d’attente, Kylian Mbappé a enfin rejoint le Real Madrid. Un rêve d’enfant qui se réalise pour le crack de Bondy, présenté face à environ 80 mille spectateurs au Santiago Bernabéu, il y a quelques semaines. Actuellement en vacances, le champion du monde 2018 rejoindra le reste de l’équipe aux Etats-Unis pour la suite du stage de préparation. L’occasion pour Kylian Mbappé de rencontrer Vinicius avec qui il sera associé en attaque la saison prochaine.

Vinicius s’enflamme pour Kylian Mbappé

Kylian Mbappé a rejoint un secteur offensif très fourni au Real Madrid avec des attaquants comme Rodrygo, Brahim Diaz, Arda Guler, Endrick et surtout Vinicius Junior. Mais le capitaine de l’Equipe de France sera certainement titulaire aux côtés de Rodrygo et de Vinicius. Déjà aux Etats-Unis, l’ancien joueur de Flamengo est déjà impatient d’accueillir Mbappé avec qui il espère réaliser de « grandes choses » la saison prochaine.

GettyImages

« Mbappé ? Ça va être brutal, j'espère qu'on va faire de grandes choses. Nous devons nous occuper de lui et faire tout notre possible pour qu'il s'adapte rapidement. C'est toujours difficile de rejoindre un autre club, mais nous l'avons déjà fait avec Bellingham, qui est arrivé la saison dernière et a brillé », a confié l’international brésilien en prélude d’un match amical contre Chelsea. Premier défi pour Kylian Mbappé et Vinicius : la Supercoupe d’Europe face à l’Atalanta le 14 août prochain.