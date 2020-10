Real Madrid - Vinicius Junior : "Mon souhait est de réaliser le triplé"

Auteur d'un bon début de saison sous les couleurs du Real Madrid, Vinicius Junior est animé par des ambitions élevées dans la capitale espagnole.

Après des débuts laborieux, Vinicius Junior semble avoir trouvé son rythme de croisière au . Invité de l'émission Real Madrid Conecta sur les antennes de la chaîne du club, le Brésilien s'est confié sur son bon début de saison 2020-21, évoquant une forme retrouvée et sa belle entente avec l'attaquant français Karim Benzema.

"Je suis arrivé à 18 ans et tout était nouveau pour moi"

"Je me sens très bien, je suis content de ma forme et de celle de l'équipe car nous sommes leaders. Nous devons continuer comme ça, en travaillant et en améliorant les choses que nous n'avons pas réussies à appliquer lors des derniers matchs. Cette saison est différente par rapport aux autres, le début de saison est difficile. Nous reviendrons encore plus forts après la trêve", a d'abord déclaré le jeune ailier offensif, récent buteur face à , avant de revenir sur ses débuts à l'âge de 18 ans.





L'article continue ci-dessous

"Je suis arrivé à 18 ans et tout était nouveau pour moi. Je continue à apprendre et à évoluer pour aider le Real aujourd'hui et plus tard. Je travaille beaucoup, au club comme la maison. Je me repose et je m'alimente sainement. Je vais continuer à beaucoup progresser pour aider dans tous les domaines. Mon souhait est de réaliser le triplé", a ainsi ajouté Vinicius Junior. Enfin, le jeune prodige auriverde a évoqué sa relation avec Karim Benzema, emblématique buteur de la Maison Blanche.

Plus d'équipes

Benzema : "Je ne sais pas jusqu'à quand je serai à un haut niveau"

"Karim est mon idole et c'est un honneur de jouer avec lui. Dès que nous sommes ensemble, nous parlons, de ce qu'il peut m'apporter et de ce que je dois améliorer. Depuis mon arrivée il m'a beaucoup aidé pour que je reste calme et que je fasse les bons choix sur le terrain. C'est l'un des meilleurs joueurs au monde et il m'aide beaucoup. C'est un rêve de jouer avec tous les joueurs qui sont ici. Je profite de tous les moments que je passe avec eux et j'écoute beaucoup. Ils m'aident toujours et ils savent que j'apprends d'eux", a admis le jeune madrilène. Porté par Vinicius Junior en plein développement, l'avenir du Champion d' pourrait s'annoncer sous le signe de la réussite.