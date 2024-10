Real Madrid, Vinicius Junior égale Erling Haaland

Bien qu’il n’ait pas rejoint la sélection brésilienne pour la trêve d’octobre, Vinicius Junior vient d’égaler un record de Erling Haaland.

Tous les deux nominés pour le prochain Ballon d’Or, Erling Haaland et Vinicius Junior sont dans une confrontation à distance bien qu’ils évoluent dans deux championnats différents. Alors que l’avant-centre de Manchester City a rejoint sa sélection nationale pour les matchs de Ligue des nations, l’ailier du Real Madrid est resté en Espagne en raison de blessure.

Vinicius rejoint Haaland au haut du tableau

Blessé à l’épaule lors de la victoire contre Villarreal (2-0), l'attaquant Vinicius Junior est victime d’une blessure aux cervicales. En effet, l’ailier gauche auriverde a manqué le rassemblement du Brésil pour les deux matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 du mois d’octobre. Mais de son côté, Haaland a rejoint la Norvège avec laquelle il a même inscrit un doublé lors de la victoire des siens contre la Slovénie (3-0) en attendant la quatrième journée contre l’Autriche, dimanche.

Alors que Vinicius Junior est resté au Real Madrid pour récupérer avant le redémarrage des championnats, le sérieux candidat pour le prochain Ballon d’Or vient de recevoir une excellente nouvelle. Le bourreau des adversaires du Real Madrid dans le couloir gauche vient d’égaler Erling Haaland dans la nouvelle valeur marchande publiée par le site spécialisé Transfermarkt.

Bellingham et Mbappé complètent le podium, Yamal à l’affût

L’attaquant norvégien n’est plus le seul joueur le plus cher avec 200 millions d’euros. L’ancien du Borussia Dortmund est désormais rejoint par le Brésilien, qui a vu sa valeur marchande augmenter de 20 millions d’euros, se retrouvant à 200 millions comme le joueur de Manchester City. En dehors des deux joueurs susmentionnés, deux joueurs du Real Madrid complètent la liste.

Il s’agit en effet de Jude Bellingham et de Kylian Mbappé, qui s’en suivent avec une valeur de 180 millions d’euros chacun. Lamine Yamal (Barça) et Phil Foden (Manchester City) occupent respectivement les cinquième et sixième places avec 150 millions chacun. Fede Valverde va clore le top 10 avec 130 millions d’euros derrière Bukayo Saka d’Arsenal (7e, 140 millions d’euros), Florian Wirtz du Bayer Leverkusen (8e, 130 millions d’euros) et Jamal Musiala du Bayern Munich (9e, 130 millions d’euros).