Real Madrid : une pépite grecque en approche ?

Le Real Madrid est connu pour investir massivement dans les jeunes talents, comme en témoignent les arrivées d'Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Franco Mastantuono et Endrick Felipe ces dernières années. Le dernier joueur susceptible d'entrer dans cette catégorie est Christos Mouzakitis, qu'ils ont affronté la semaine dernière en Ligue des Champions.

Selon Spor Time, le Real Madrid est très intéressé par le milieu de terrain de l'Olympiacos, Mouzakitis, qui compte déjà sept sélections en équipe nationale grecque à seulement 18 ans. Diario AS ajoute que le club madrilène serait prêt à débourser 30 millions d'euros pour le jeune prodige, même si le prix demandé serait de 40 millions d'euros.

Mouzakitis fait partie des jeunes talents prometteurs qui ont émergé dans le football grec ces dernières années. Déjà titulaire indiscutable en club et en sélection à seulement 18 ans, il pourrait bien être la révélation de la saison. L'intérêt du Real Madrid n'est donc pas une surprise.

Jeune prodige ou joueur confirmé ? Que fera le Real Madrid ?

L'attention sera portée sur la recherche d'un nouveau milieu de terrain par le Real Madrid, car ce poste, associé à l'arrivée attendue d'un autre défenseur central, constituera leur principal investissement en 2026. Le club madrilène s'intéresse à des joueurs comme Rodri Hernandez, Angelo Stiller et Adam Wharton, mais Mouzakitis pourrait bien être la recrue qu'ils privilégieront.

Il peut être façonné pour devenir le joueur qu'Alonso souhaite intégrer à un trio composé de joueurs tels que Tchouameni, Fede Valverde, Arda Guler et Jude Bellingham, ce qui pourrait faire de lui le candidat idéal. Malgré cela, aucune décision définitive n'a encore été prise concernant les joueurs qui arriveront au Bernabeu l'été prochain.