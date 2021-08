Real Madrid - Une offre XXL en préparation pour Kylian Mbappé ?

Le club merengue préparerait une ultime offre pour convaincre le PSG de lâcher le champion du monde 2018 dès cet été.

Le Paris Saint-Germain réalise un été parfait ou presque. Un dossier majeur reste à régler après la signature de Lionel Messi dans la capitale française : l'avenir de Kylian Mbappé. "Tout le monde connaît le futur de Kyllian Mbappé. Il est parisien. Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde. Il n'y a donc aucune excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester", a indiqué Nasser Al-Khelaïfi devant les médias du monde entier présents pour la présentation de Lionel Messi.

Une façon de placer publiquement le champion du monde 2018 face à ses responsabilités, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat s'achevant en juin 2022 avec le club de la capitale. Pourtant, pour le moment, Kylian Mbappé reste silencieux concernant son avenir. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l'international français fera part de sa décision définitive lundi prochain au Paris Saint-Germain.

Le Real Madrid reste incontestablement le favori pour accueillir Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier du Paris Saint-Germain en fin de contrat l'été prochain. Mais Goal est en mesure de confirmer que le Real Madrid n'a pas abandonné la piste Kylian Mbappé pour cet été, même s'il sera difficile de faire flancher le club de la capitale, encore plus avec l'arrivée de Lionel Messi, puisque les dirigeants du PSG voudront pouvoir profiter de leur incroyable trio d'attaque cette saison.

Pourtant, la Cadena Ser va plus loin ce jeudi après-midi et annonce que le Real Madrid va enfin passer à l'action avec une offre concrète pour Kylian Mbappé. En effet, le média espagnol annonce que la Casa Blanca va faire un gros effort pour recruter le champion du monde 2018 dès cet été et va formuler une offre de 120 millions d'euros. Toujours d'après la Cadena Ser, ce sera la seule offre que le Real Madrid formulera.

Autrement dit, si le Paris Saint-Germain refuse de vendre Kylian Mbappé à ce prix-là, à un an de la fin de son contrat, le Real Madrid se résoudra à l'idée d'attendre un an pour récupérer l'attaquant français gratuitement au terme de son contrat. Qui plus est, ABC annonçait un peu plus tôt ce jeudi qu'un énorme chèque attendrait Kylian Mbappé dans la capitale espagnole. Si le joueur du PSG arrive libre l'été prochain il pourrait toucher 40 millions d'euros de prime à la signature en plus d'un contrat de 25 millions d'euros par an pendant six ans.

Ce n'est pas un secret, le Real Madrid a fait de Kylian Mbappé sa priorité et serait prêt à ne recruter aucun joueur majeur cet été en cas d'échec des négociations pour le champion du monde 2018. La balle est toujours dans le camp de Kylian Mbappé, bien que le PSG ait son mot à dire et pourrait empêcher le Français de rejoindre la Liga dès cet été, même s'il s'avère que c'est le souhait du joueur.