"Le PSG forme une équipe imbattable" pour Emery

Entraîneur du PSG pendant deux saisons, Emery estime que Messi est la pièce finale du projet qatari.

Donnarumma, Wijnaldum, Hakimi, Sergio Ramos et maintenant Lionel Messi. Le PSG a très certainement réalisé l’un des plus grands mercatos de l’histoire du football et n’a désormais rien à envier aux Galactiques du Real Madrid du début des années 2000.

Depuis mardi soir, imaginer Messi associé à Kylian Mbappé et Neymar sur le front de l’attaque parisienne n’est plus un rêve mais bien une réalité. N’ayant pas pu prolonger avec le Barça à cause d’une situation financière exécrable en Catalogne, l’Argentin a donc mis les voiles vers Paris.

Une arrivée XXL qui ravit les supporters parisiens bien évidemment mais aussi la famille Al-Thani, propriétaire du club, et qui va donc pouvoir compter sur le meilleur joueur du monde et peut-être de l’histoire pour faire sa promotion. Mais plus que le côté politique de cette arrivée, c’est bien sur le terrain que le PSG va désormais faire encore plus peur.

Finaliste de la Ligue des Champions il y a deux ans et demi-finaliste la saison dernière, le club parisien a désormais toutes les munitions pour décrocher cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Messi l’a rappelé lui aussi, il est venu à Paris pour gagner des titres et ce n’est pas pour remporter le Trophée des Champions qu’il a dit ça.

L’objectif avoué est bien la Ligue des Champions et sur le papier, on ne voit pas ce qui pourrait empêcher le PSG d’y parvenir. La réalité du terrain sera bien entendue tout autre mais pour Unai Emery, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont réussi à former ce fameux mastodonte, prêt à tout emporter sur son passage avec trois des quatre voire cinq meilleurs joueurs du monde.

"Difficile de faire plus, a jugé Unai Emery au micro de RMC Sport après la défaite de Villarreal en Supercoupe d’Europe contre Chelsea. L'arrivée de Messi vient compléter une équipe pléthorique, comme c'est plus ou moins le cas depuis l'arrivée du Qatar au PSG. J'y ai exercé deux ans et j'ai toujours été reconnaissant envers le président et tout le monde avec qui j'ai travaillé là-bas. Mais maintenant, avec le recrutement de Messi, ils mettent la touche finale pour former une équipe imbattable."