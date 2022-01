Real Madrid : Un pacte secret entre le Real Madrid et Vinicius

La prolongation du contrat de Vinicius Junior est l'une des plus grandes préoccupations des fans du Real Madrid étant donné que son contrat actuel expire en 2024, mais les discussions sont déjà en cours pour récompenser le Brésilien.

Le plan est de laisser la phase décisive des négociations jusqu'à la fin de la saison, comme le club l'a proposé au joueur et à ses représentants en décembre.

Toutes les parties se sont mises d'accord sur ce calendrier, décidant que Vinicius devait se concentrer sur le football et éviter toute distraction, notamment avec les bonnes performances de l'équipe de Carlo Ancelotti.

Augmentation de salaire à venir

Le numéro 20 est prometteur, avec 12 buts qui font de lui le deuxième meilleur buteur de l'effectif, ainsi que le plus prolifique pourvoyeur de passes décisives avec neuf, et le quatrième plus grand nombre de minutes jouées avec 2 049.

"2022 sera l'année du Real Madrid", a déclaré Vinicius lors de ses vacances à Miami pendant la pause hivernale.

Le Real Madrid est également concentré ailleurs sur des sujets qui demandent une attention immédiate, comme Kylian Mbappé et Erling Haaland, ce dernier suscitant plus de pessimisme que jamais alors qu'une guerre des enchères semble probable.

Un autre doute est l'équilibre budgétaire et comment les deux pourraient arriver tout en gardant une dépense salariale saine, ce qui signifie qu'une augmentation de salaire pour Vinicius avant 2022/23 ne serait pas non plus idéale pour le club.

Avec tout le monde sur la même page pour retarder les négociations, il n'y a pas de précipitation et les détails n'ont pas encore été confirmés.

Le salaire sera un élément clé des discussions, étant donné que Vinicius gagne actuellement 3,2 millions d'euros nets par saison, pouvant atteindre quatre millions d'euros avec des bonus.