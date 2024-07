Real Madrid, un cadre s’enflamme après sa prolongation

Un taulier du Real Madrid s’est enflammé samedi après sa prolongation avec le club madrilène.

Après avoir quasiment tout gagné la saison dernière, le Real Madrid s’apprête à entamer une nouvelle campagne avec les mêmes objectifs. S’il fera sans certains hommes forts du dernier exercice le club madrilène, aura de nouveaux atouts à faire valoir. Outre ces derniers, les soldats habituels dont certains cadres seront encore de l’aventure. L’un des tauliers de la Maison Blanche a d’ailleurs craqué samedi après sa prolongation avec le Real Madrid.

Le Real Madrid avec des nouveaux visages

Présenté en grande pompe mardi dernier, Kylian Mbappé sera la nouvelle coqueluche du Real Madrid. Mais l’international français ne sera pas le seul puisqu’il sera rejoint dans quelques jours par Endrick. Cependant, les deux recrues n’auront pas la chance d’évoluer avec certaines icônes du Real Madrid dont Nacho, parti en Arabie Saoudite et Toni Kroos, parti à la retraite. Par ailleurs, ils pourront toutefois voir tauliers à l’œuvre à l’image de Dani Carvajal ou encore Luka Modric. L’international croate, qui n’est pas parti pour être titulaire, a prolongé son contrat d’un an de plus avec la Casablanca.

Le message émouvant de Lucas Vasquez au Real Madrid

Mais Luka Modric n’est pas le seul cadre à avoir prolongé cet été. C’est aussi le cas de Lucas Vasquez, qui a pratiquement passé toute sa vie à Madrid. Ailier de prédilection et reconverti en latéral droit, l’international espagnol est désormais lié au Real jusqu’en 2025. Après sa prolongation, Lucas Vaquez a laissé paraître son émotion dans un entretien accordé à AS.

« Le Real Madrid est ma maison et l'endroit où je suis arrivé quand j'avais 16 ans. Je suis ici depuis plus de la moitié de ma vie. Cela m’a aidé à me développer en tant que personne et en tant que footballeur. C'est quelque chose de très important dans ma vie. Je suis fier de n'avoir jamais perdu l'espoir de réaliser mon rêve et ce que je voulais depuis que je suis petit, qui était de jouer pour l'équipe première du Real Madrid », a déclaré le troisième capitaine du Real Madrid derrière Modric et Carvajal.