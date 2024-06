Real Madrid, Tebas valide l'arrivée de Mbappé et dézingue le PSG

Le président de la Liga, Javier Tebas, a réagi à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, vendredi, avec une pique à l’endroit du PSG.

Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid depuis près d’une semaine. Le club merengue a officialisé l’arrivée du Bondynois lundi dernier et met ainsi un terme à un interminable feuilleton impliquant le PSG. Quelques jours après l’officialisation, le président de la Liga, Javier Tebas a livré ses impressions sur ce gros transfert et en a profité pour tacler à nouveau, le PSG.

Javier Tebas se réjouit de l’arrivée de Mbappé au Real Madrid

Le transfert le plus attendu de ces dernières années s’est enfin concrétisé. Au bout de longues années d’un feuilleton sans fin, Kylian Mbappé a enfin rejoint le club de ses rêves, le Real Madrid. Le dénouement de ce dossier réjouit plusieurs personnalités du football y compris le patron du championnat espagnol. Javier Tebas a réagi au transfert qu’il attendait aussi depuis et en profite pour faire une mise au point sur les recettes liées aux Droits TV.

Getty/GOAL

« C'est toujours bénéfique quand de grands joueurs et de grands entraîneurs arrivent. Ce que cela ne veut pas dire, comme je l'ai lu quelque part, c'est que les droits audiovisuels vont augmenter. Celui qui dit cela ignore le monde des droits audiovisuels. Quand les chiffres arriveront dans un endroit, ils doivent se consolider et il doit y avoir beaucoup de travail autour d'eux. Là, nous avons l'exemple de l'Arabie Saoudite, ils ont des chiffres et leurs droits audiovisuels internationaux, je ne pense pas qu'ils aient cassé le marché. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le monde des droits audiovisuels au niveau national ou international », a déclaré le Boss de la Liga dans des propos rapportés par Marca.

Tebas s’en prend encore au PSG

Champion d’Espagne et d’Europe cette saison, le Real Madrid sera encore plus fort avec Kylian Mbappé. Le capitaine de l’Equipe de France vient s’ajouter à une attaque composée de Vinicius, Rodrygo, Brahim Diaz et autres Joselu, Arda Guler ou encore Endrick, qui arrive également cet été. Mais Javier Tebas prévient la Casablanca que cette équipe de stars ne garantit pas un succès la saison prochaine. Le dirigeant espagnol prend exemple notamment sur le PSG qui n’aura pas remporté la Ligue des Champions avec une attaque composée de Messi, Neymar et…Mbappé.

« Non, il faut jouer les matchs. Aucun joueur, aussi bon soit-il, ne garantit le succès. Il y a le PSG, ils ont eu Neymar, Messi et Mbappé et ils n'ont pas remporté un seul titre européen », a lâché Tebas qui se réjouit ensuite du fait le salaire de Mbappé sera dans les normes à présent au Real Madrid contrairement au PSG. « Ce que je peux dire, c'est que j'ai défendu qu'au PSG son salaire était hors marché. Ce qu'il gagnera au Real Madrid sera basé sur le marché, j'en suis sûr et je ne sais pas ce qu'il va gagner, car c'est sous contrôle financier », a-t-il ajouté.