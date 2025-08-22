Real Madrid : Tchouaméni, la renaissance

L'entraîneur basque devrait apporter des changements importants à son style de jeu et à son onze de départ, plusieurs joueurs retrouvant un nouveau souffle à Santiago Bernabéu.

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À l'opposé, le cas bien connu de Rodrygo Goes pourrait bien être sur le point de quitter le club. Antonio Rudiger et Ferland Mendy, par exemple, verront leurs places menacées. Arda Guler, quant à lui, devrait s'épanouir sous la direction d'Alonso.

Le changement le plus important concernera peut-être Aurélien Tchouameni. En milieu de saison dernière, le milieu de terrain français était évoqué comme un potentiel transfert pour les Merengues, n'ayant pas répondu aux attentes et n'ayant pas réussi à s'imposer comme beaucoup l'espéraient sous Carlo Ancelotti. Tchouameni semblait hors de sa zone de confort en défense centrale et peinait à ancrer le milieu de terrain.

Cependant, Diario AS affirme que Tchouameni sera l'un des joueurs les plus utilisés par Alonso cette saison. Le joueur de 25 ans semblait bien plus à l'aise en défense lors de la Coupe du Monde des Clubs, et qu'Alonso utilise trois ou quatre défenseurs, Tchouameni devrait jouer un rôle dans les deux cas. Alonso compte l'utiliser comme un élément clé pour briser le pressing adverse et imposer son propre schéma défensif, lui offrant ainsi une liberté d'interprétation du jeu.

Tout l'été, le Real Madrid a été pressenti pour un milieu de terrain qui pourrait jouer avec ou remplacer Tchouameni, mais il semble qu'il s'abstiendra finalement cet été en l'état actuel des choses. Les Merengues ont souvent fait preuve de beaucoup de patience et de confiance, ou d'un excès d'austérité selon les avis, avec leur effectif ces derniers temps, et Tchouameni pourrait en bénéficier.