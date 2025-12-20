Real Madrid - Séville : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un Real Madrid en état de siège qui s'apprête à clore son année 2025. Ce samedi soir au Santiago Bernabéu, la réception de Séville dépasse le simple cadre sportif. Si Xabi Alonso joue sa survie sur ce dernier match avant la trêve (l'ultimatum de la direction expirant après cette rencontre), c'est tout le club qui semble être entré en guerre. Contre le sort, contre ses rivaux, et surtout contre les institutions, après une semaine marquée par une attaque d'une violence rare de Real Madrid TV envers l'arbitrage suite au penalty oublié sur Vinicius contre Alavés.

Une défense en chantier, Mbappé en bouclier

Sur le terrain, le paysage est apocalyptique. L'infirmerie madrilène affiche complet, notamment en défense où six cadres (Militao, Alaba, Carvajal, Alexander-Arnold...) manquent à l'appel. Xabi Alonso doit bricoler une arrière-garde de fortune pour protéger sa cage. Dans ce chaos, Kylian Mbappé fait figure de dernier rempart. Auteur de 25 des 44 buts de son équipe cette saison, le Français, bien que touché physiquement, tient la maison blanche à bout de bras. Sa connexion avec un Vinicius Jr électrique et revanchard sera l'unique certitude d'une équipe qui navigue à vue.

Getty Images

Séville, la victime idéale ou le bourreau final ?

Face à ce Real fébrile, qui s'est fait peur même en Coupe contre le modeste Talavera (3-2) mercredi, le FC Séville a un coup à jouer. Certes, les Andalous ne se sont plus imposés au Bernabéu depuis 2008, une éternité. Mais les hommes de Matias Almeyda, bien que 9èmes, restent dangereux à l'extérieur. Ils savent qu'ils affrontent une bête blessée et psychologiquement instable.

L'union sacrée ou la rupture

Ce match est donc un test de vérité pour le vestiaire. L'étreinte entre Vinicius et Alonso le week-end dernier était-elle sincère ou une simple mise en scène ? Ce samedi, il n'y aura pas de place pour le faux-semblant. Une victoire permettrait de passer les fêtes avec l'espoir de rattraper le Barça. Un faux pas plongerait le club dans une crise institutionnelle majeure avant même l'ouverture des cadeaux.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - FC Séville

La rencontre entre le Real Madrid et Séville sera à suivre ce samedi 20 décembre 2025 à partir de 21h sur BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - FC Séville

LaLiga - LaLiga Estadio Bernabeu

La rencontre entre le Real Madrid et Séville se tiendra ce samedi à partir de 21h00, heure française, au Stade Santiago Bernabeu de Madrid.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde la réception de Séville avec un effectif encore largement diminué. Carlo Ancelotti devra composer sans Dani Carvajal (genou), Trent Alexander-Arnold (cuisse), Éder Militão (ischios), Brahim Díaz (CAN), ainsi que Álvaro Carreras et Endrick, tous deux suspendus.

Plusieurs cadres restent incertains : Raúl Asencio (malade), Eduardo Camavinga (cheville), David Alaba (muscle), Antonio Rüdiger et Federico Valverde (surcharge), tout comme Ferland Mendy. Leur disponibilité sera tranchée au dernier moment.

Touché au genou, Kylian Mbappé devrait néanmoins tenir sa place au vu de l’enjeu. Rüdiger, s’il est jugé apte, représenterait un renfort précieux dans une défense fragilisée, alors que le Real cherche à sécuriser des points clés en Liga malgré ce contexte contraignant.

Infos sur l'équipe de Séville

Séville se présentera très amoindri face au Real Madrid. Le secteur offensif est particulièrement touché, avec les forfaits confirmés d’Akor Adams et Chidera Ejuke, retenus par la CAN, ainsi que ceux de Rubén Vargas, Adnan Januzaj, Tanguy Nianzou et Gabriel Suazo, tous blessés.

L’incertitude plane aussi sur plusieurs cadres. Kike Salas, Marcão, César Azpilicueta et le gardien Orjan Nyland doivent encore être évalués, ce qui complique sérieusement les choix du staff andalou à l’approche de la trêve hivernale.

Dans ce contexte, le retour d’Isaac Romero, suspendu lors de la précédente journée, constitue une rare note positive. L’attaquant espagnol pourrait être associé à Alexis Sánchez pour tenter d’exister offensivement malgré un effectif largement diminué.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement