Real Madrid : Rodrygo mis en vente ? La grosse décision

Le Real Madrid se serait décidé à vendre le buteur brésilien, selon les médias locaux.

Le Real Madrid devrait connaître un été important en 2024, avec le 1er juillet marqué en rouge comme date potentielle d'arrivée de Kylian Mbappé. Mais il pourrait être la seule star à arriver - ou à partir - au Santiago Bernabeu.

Selon Ramon Alvarez de Mon, cité par DC, le Real Madrid a pour objectif de gagner 70 millions d'euros par le biais d'économies et de ventes avant la clôture de ses comptes à la fin du mois de juin 2024. Cela signifie qu'il faut gagner de l'argent sur la vente, mais aussi compenser les frais qui doivent encore être amortis. Cela a un impact sur les joueurs qu'il serait logique de vendre.

Alvarez de Mon note que les 45 millions d'euros de Rodrygo Goes ont été amortis en grande partie et que les Blancos demanderaient probablement plus de 70 millions d'euros pour le Brésilien. Cela signifierait qu'ils pourraient générer une grande partie de ce dont ils ont besoin en une seule fois.

Les candidats au départ les moins surprenants sont Ferland Mendy et Brahim Diaz. Le temps du défenseur français au club semble limité, son contrat se terminant en 2025. Le Real Madrid cherchera à le vendre l'été prochain, et seule sa détermination à aller jusqu'au bout de son contrat le retiendra au club.

Brahim Diaz, quant à lui, n'a pas démérité lorsqu'il a été utilisé par Carlo Ancelotti, mais cela n'a été que passager. Le joueur de 24 ans est revenu de son prêt à Milan et a renouvelé son contrat, mais il n'a pas les opportunités dont il a besoin, et avec le retour imminent d'Arda Guler de sa blessure, il semble peu probable qu'elles augmentent.

Rodrygo est sans aucun doute l'un des attaquants les plus talentueux et les plus prometteurs du football. Pourtant, il a connu des difficultés cette saison, ne marquant que deux fois jusqu'à présent et admettant qu'il n'aime pas son rôle actuel. Avec Jude Bellingham qui devrait continuer à jouer un rôle avancé et Vinicius Junior qui s'est installé sur le côté gauche, il ne reste probablement qu'une seule place dans la ligne d'attaque. Si un autre grand attaquant arrive, à l'instar de Mbappé, Rodrygo pourrait être contraint de retourner sur le banc.