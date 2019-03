Real Madrid, Raphaël Varane répond aux rumeurs de départ

Après la victoire face à la Moldavie, le défenseur de l'équipe de France a pris la parole pour évoquer son avenir au Real Madrid.

Buteur face à la Moldavie, Raphaël Varane fait la une de la presse espagnole ces derniers jours. L'international français est annoncé en partance du en fin de saison afin de trouver un nouveau challenge plus motivant. Ce vendredi, Marca annonçait même que le défenseur du Real Madrid aurait prévenu ses coéquipiers de ses intentions de quitter le club Merengue l'été prochain mais il en aurait aussi parlé à ses proches.

Interrogé par Le Parisien, ce jeudi, Raphaël Varane avait botté en touche pour son avenir estimant certainement que ce n'était pas le lieu et le moment d'en parler : "Je n’ai pas envie de l’évoquer. Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer publiquement sur mon futur". Une déclaration qui n'a fait que mettre le feu au poudre. Mais en zone mixte après la victoire en Moldavie, Raphaël Varane a remis les choses au clair concernant son futur.

"Je ne suis pas malheureux au Real Madrid"

"Je suis quelqu’un de discret et quand on est discret, le problème c’est qu’on parle un peu pour moi et j’entends beaucoup de choses. Je ne fais pas spécialement attention. Je suis au Real Madrid, le plus grand club du monde. Je suis toujours dans une remise en cause permanente, c’est l’exigence du plus haut niveau. La remise en cause, c'est permanent en étant au Real Madrid. Il n'y a pas de prise de tête de mon côté", a expliqué le défenseur du Real Madrid.

"Après, de là à dire que je ne suis pas heureux au Real Madrid, ce n’est pas vrai. Je suis concentré sur ma carrière, sur ma saison. On a eu une saison difficile où il a fallu se battre. J’ai mouillé le maillot et je peux être fier de ça. Je ne peux pas contrôler tout ce qui se dit. Il se dit beaucoup de choses fausses mais on ne peut pas dire que je ne suis pas heureux à Madrid. Je sais la saison que j'ai faite. On a vécu une saison collectivement très difficile et j'ai mouillé le maillot. C'est le quotidien des joueurs de haut niveau. Ce n'est pas pour autant que je suis malheureux au Real Madrid", a avoué le Français.

Avec le retour de Zinedine Zidane à la tête des Merengue, l'homme qui l'avait convaincu de venir à l'été 2011 après une saison encourageante à Lens, Raphaël Varane risque d'être fortement tenté de rester au Real Madrid encore au moins une saison supplémentaire. Même si la saison actuelle a certainement laissé des traces dans le vestiaire et qu'il jouit d'une belle cote sur le marché des transferts, le Français risque de poursuivre son aventure dans la capitale espagnole.