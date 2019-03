Real Madrid, Bale : "Je n'ai jamais eu aucun problème avec Cristiano Ronaldo, c'est un joueur incroyable"

L'international gallois est revenu sur ses relations avec l'ancien attaquant du Real Madrid et l'a encensé. Il a évoqué ses idoles d'enfance.

Gareth Bale vit une saison délicate avec le . Pourtant, l'été dernier après le départ de Cristiano Ronaldo, l'international gallois s'est vu confier les clés du camion chez les Merengue. Un statut qu'il revendiquait depuis quelque temps déjà. Si la cohabitation avec l'international portugais a été fructueuse sur le plan sportif, en , la presse avançait que les relations entre les deux hommes n'étaient pas si bonnes. Dans une interview accordée à BT Sport, Gareth Bale a remis les choses dans le contexte et a nié avoir eu des problèmes avec Cristiano Ronaldo.

"Cristiano Ronaldo est un joueur incroyable, j'ai vraiment aimé jouer avec lui. De toute évidence, les médias essaient de donner un battage médiatique à des problèmes que nous n'avons jamais rencontrés. Nous nous sommes très bien entendus. C'est un joueur incroyable et il l’est toujours", a indiqué Gareth Bale, orphelin du Portugais depuis l'été dernier qui fait les beaux jours de la sur la scène nationale et européenne.

"Je rêvais d'être Ryan Giggs"

L'international gallois est revenu sur son arrivée au Real Madrid : "J'ai apprécié tout ce que avait fait pour moi, mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont compris que lorsqu'un club aussi grand que le Real Madrid vient pour vous avoir, il est difficile de le rejeter. Même si j'étais content à Tottenham, j’ai adoré le club et je continue de le faire. Quand il vient pour vous, vous finiriez par regretter d'avoir dit non au Real Madrid".

Gareth Bale a révélé ses idoles d'enfance même s'il sait que les noms dévoilés ne vont pas plaire à ses anciens fans de Tottenham puisqu'ils évoluaient pour l'ennemi : "Mes idoles d'enfance ? Les fans de Tottenham ne voudront pas que je le dise. Avant, je voyais beaucoup et j'aimais beaucoup regarder des gens comme Thierry Henry. Je voyais souvent Dennis Bergkamp, ​​ils avaient une excellente équipe".



"Ryan Giggs ? C'était une grande influence. C'était mon idole ! De toute évidence, gallois et gaucher, je l'admirais beaucoup. J'aimais le regarder jouer et maintenant il est mon entraîneur ! Tout comme tous les enfants veulent être un joueur, je voulais être Ryan Giggs", a conclu l'attaquant du Real Madrid. De là à marcher dans les pas de son idole en jouant un jour pour ? Affaire à suivre.