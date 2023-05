Real Madrid : Quand Lucas Vazquez trolle Thibaut Courtois

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a fêté ses 31 ans jeudi et n'a pas manqué de souhaits d'anniversaire pour l'occasion.

L'un d'entre eux s'est particulièrement distingué.

Lucas Vazquez, défenseur latéral droit devenu milieu de terrain, a envoyé une photo sur sa story Instagram avec son fils devant une girafe, en taguant le gardien belge sur la photo.

Courtois a répondu avec beaucoup d'emojis rire sur sa propre story. Diario AS note que le surnom de Courtois est "Girafe", qui lui a été donné par le latéral gauche de l'Atlético Madrid, Sergio Reguilon, lorsqu'il était au club. Pour des joueurs comme Reguilon et Vazquez, le gardien de but belge serait certainement une présence imposante.

Courtois est dans la fleur de l'âge et ne montre aucun signe de ralentissement. Malgré quelques blessures au cours de la première moitié de la saison, il a retrouvé son niveau quasi inébranlable à l'approche de la fin de la saison décisive.