Real Madrid : Quand Ancelotti s'énerve contre Messi

Avant que le Real Madrid n'affronte le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions mercredi, Carlo Ancelotti a répondu à Messi et Xavi.

Qu'est-ce qui est le plus difficile à gagner ? LaLiga ou la Ligue des Champions ?

Je voudrais toujours gagner la Ligue des champions. Le championnat est important mais la Ligue des champions est la plus importante. Elles sont différentes. Dans l'un, vous jouez 38 matchs et dans l'autre beaucoup moins. Parfois, il ne s'agit que d'un match nul de 180 minutes. C'est là que chaque petit détail compte. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Parler de chance permet parfois de masquer les problèmes que vous avez et de déprécier vos adversaires. Si je dis que nous n'avons pas eu de chance contre Osasuna, je cache le fait que nous avons eu des difficultés lorsque nous avions le ballon et qu'ils ont bien joué. Il est important de parler des petits détails. En Ligue des champions, vous pouvez encaisser trois buts en quelques minutes, cela m'est déjà arrivé. Cela peut vous arriver en demi-finale. Vous pouvez contrôler ces petits détails en étant fort mentalement. Le Real Madrid est l'équipe qui a le mieux réussi cela.

Xavi et Messi (qui ont dit que la meilleure équipe ne gagne pas toujours la Ligue des champions) méprisent-ils les résultats du Real Madrid ?

Parfois, les gens sont surpris par ce que nous avons été capables de réaliser.

Même lorsque le Real Madrid remporte la Ligue des champions, il y a toujours des doutes quant à savoir si c'était vraiment la meilleure équipe.

Je ne peux pas faire de commentaires à ce sujet. C'est là qu'il faut décider ce que signifie être la "meilleure". Jouer du bon football peut signifier beaucoup de choses différentes. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne faites qu'une seule chose bien, surtout en Ligue des champions. Il est plus facile de dire que la meilleure équipe gagne toujours la Ligue des champions.