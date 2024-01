Real Madrid : Pourquoi Ancelotti se méfie du Barça

Le Real Madrid est en pleine forme, toutes compétitions confondues, mais Ancelotti se méfie encore du Barça.

L'équipe de Carlo Ancelotti est en tête de la Liga, à égalité de points avec Gérone, et elle est en lice pour remporter les trois coupes (Ligue des champions, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne).

Cependant, il ne sera pas facile pour les Blancos de remporter un nouveau triplé, comme ils l'ont fait ces deux dernières années. Ancelotti était aux commandes lors de ces deux triplés et, comme il l'a déclaré aux médias samedi (via Diario AS), il s'attend à ce que le FC Barcelone soit un challenger de taille pour son équipe, malgré ses difficultés bien connues au cours des deux derniers mois.

"Je pense que Barcelone se porte bien. Ils sont à la lutte pour la Liga, la Ligue des champions, la Super Coupe et la Copa del Rey. Je n'aime pas évaluer les autres, mais je suis sûr qu'ils se battront pour tous les titres.

Les deux joueurs pourraient s'affronter le week-end prochain en finale de la Supercoupe d'Espagne, s'ils remportent leurs demi-finales respectives. Si tel est le cas, le vainqueur de ce match à Riyad pourrait donner le ton pour le reste de la saison - le Real Madrid espère que ce sera lui qui l'emportera.