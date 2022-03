Real Madrid : Pour Ancelotti, Mbappé doit suivre ses rêves

Le coach merengue a d'abord parlé de Kylian Mbappé, la principale cible de transfert des Blancos.

L'attaquant français a publié une bande dessinée autobiographique, dans laquelle il révèle son rêve d'enfant de porter le maillot du Real Madrid.

Interrogé à ce sujet lors de sa conférence de presse, Ancelotti a eu une réponse courte mais précise.

"Les enfants doivent suivre leurs rêves, tout comme j'avais le rêve de jouer en Serie A et je l'ai réalisé", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne le match, il a déclaré qu'il se concentrait uniquement sur la Real Sociedad et non sur les matchs à venir de l'Inter ou de l'Atletico Madrid.

"Les matchs de l'Inter et de l'Atletico ne sont pas plus importants, le match le plus important est celui-ci contre une équipe qui joue vraiment bien et qui a beaucoup de qualité", a déclaré l'Italien.

"Je suis excité à l'idée de ce test. Nous irons pour essayer de gagner, comme nous le faisons toujours."

Ancelotti a défendu son manque de rotation et a insisté sur le fait qu'il fera jouer Casemiro s'il pense que c'est la meilleure chose pour l'équipe, bien que le Brésilien soit à un carton de suspension.

"Si Casemiro joue et reçoit un carton jaune et manque le match de l'Atletico, alors c'est très bien", a déclaré Ancelotti.

"J'ai regardé les statistiques [concernant la rotation] et la seule fois cette saison où nous avons joué avec la même équipe deux matchs d'affilée, c'était au Shakhtar Donetsk puis à Barcelone.

"Nous avons toujours fait quelques changements. Il n'y a pas d'alarme sur la condition physique des joueurs, que nous évaluons après chaque match. L'effectif est en bonne condition."

Enfin, il a été interrogé sur Isco et sur la raison pour laquelle le milieu de terrain n'a pas été utilisé du tout lors des derniers matchs.

L'article continue ci-dessous

"Si quelque chose s'était passé, je vous le dirais, car je n'ai rien à cacher, mais il ne s'est tout simplement pas échauffé lors des derniers matchs parce que nous étions en train de gagner et je ne mettrais pas Isco dans une situation où nous sommes en train de gagner", a expliqué Ancelotti.

"Dans ces situations, nous avions besoin d'un milieu de terrain plus défensif.

"Si nous avions eu besoin d'un but, j'aurais peut-être mis un joueur plus offensif comme Isco".