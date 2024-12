Real Madrid : Mbappé et Bellingham ont conclu un accord avant Bilbao

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Kylian Mbappé et Jude Bellingham ont mis la lumière sur un point d’ombre avant d’affronter l’Athletic Bilbao, mercredi.

Le Real Madrid sera en déplacement, mercredi soir (21h), à San Mamés pour défier l’Athletic Bilbao pour le compte du match rapproché de la 19e journée de la Liga. A la veille de ce choc alléchant entre deux clubs en lutte pour le titre, Kylian Mbappé et son coéquipier Jude Bellingham ont eu un échange clair sur un sujet sérieux, qui pourrait avoir lieu à Bilbao.

Une discussion sérieuse sur le penalty

L’un des soutiens de taille de Kylian Mbappé au Real Madrid s’appelle Jude Bellingham. Le milieu de terrain anglais ne ménage aucun effort pour réconforter le capitaine de l’équipe de France. La belle preuve, l’ancien du Borussia Dortmund n’avait pas hésité à mettre le Bondynois en confiance après son penalty manqué contre Liverpool (défaite 2-0) en Ligue des champions. Affecté et très touché par les critiques, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a jugé bon de ne pas s’occuper de l’exercice, dimanche dernier, lors de la réception de Getafe.

Alors que le Real Madrid a obtenu un penalty contre Getafe, Mbappé a laissé le soin à l’Anglais, qui a transformé son tir avec succès avant que le Bondynois ne corse l’addition pour les Merengue, qui s’étaient imposés 2-0. Selon les informations de Defensa Central, Cependant, Mbappé et Bellingham se sont retrouvés face à face ces dernières heures à Valdebebas avant de se rendre au mythique stade San Mamés, mercredi.

Getty

Le Français a fait savoir à l'Anglais qu'il ne voulait pas le « prendre préparé », mais qu'il préférait voir comment il se sentait et, à partir de là, choisir de tirer ou non le penalty, car après son bon match de dimanche, même s'il a raté plusieurs buts, s'il se sent à nouveau en confiance, il tirera le penalty. Dans le cas contraire, en cas de penalty, Bellingham va encore se charger de l’exercice face à Bilbao.