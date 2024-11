Bellingham cash avec Mbappé : "La prochaine fois que..."

Jude Bellingham a été très claire avec Kylian Mbappé après la défaite face à Liverpool, mercredi soir, à Anfield.

Anfield servait de cadre mercredi soir au choc de la cinquième journée de la phase de ligue de la nouvelle Ligue des champions entre Liverpool FC et le Real Madrid. Très décimée, la Maison Blanche s’était logiquement inclinée sur le score de 2-0 devant les Reds. A l’issue de la rencontre, le milieu de terrain anglais du Real Madrid a eu un bref échange avec l’attaquant français.

Bellingham réconforte Kylian Mbappé

Mené au score depuis la 52e (1-0), le Real Madrid avait la possibilité de revenir dans le jeu grâce au penalty obtenu par Lucas Vazquez (61e), qui avait fait son entrée en jeu cinq minutes plus tôt. Mais Kylian Mbappé avait manqué son tir. Le Real Madrid a alors payé cash en encaissant le second but (76e), s’inclinant ainsi sur le score de 2-0 face à un adversaire qu’il avait battu en finales de la compétition en 2018 et 2022. Alors que Mbappé avait les projecteurs sur lui vu que Vinicius Junior était blessé, le Bondynois a déçu.

S'il a déjà déclaré après le match que le penalty raté n'était pas la raison de la défaite de la Maison Blanche, Bellingham a réconforté son coéquipier français dans le vestiaire d’Anfield. « Ce match doit être oublié maintenant, mais nous allons nous améliorer et la prochaine fois que nous les affronterons, nous les battrons », aurait dit Jude Bellingham à Kylian Mbappé dans les vestiaires d'Anfield après le match, selon les propos rapportés par Defensa Central. Très critiqué en Espagne après cette rencontre, le capitaine des Bleus se doit de faire de bons matchs prochainement.

Faut-il souligner que le Real Madrid est au rouge en Europe après cette troisième défaite en Ligue des champions. Le prochain match de Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame le 10 décembre en Italie, est très attendu. D'ailleurs, les trois derniers matchs en C1 sont des "finales" pour la Maison blanche. En attendant ce choc, le club de Serie A est 5e au classement avec 11 points alors que le Real Madrid pointe à la 24e place avec ses 6 points.