Real Madrid - Manchester City, la surprise d'Ancelotti

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a réservé une surprise pour le choc contre Manchester City, mardi.

Le Real Madrid reçoit Manchester City ce mardi soir à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre cruciale pour les deux derniers vainqueurs de la C1 qui veulent retrouver le trône cette saison. Le choc a d’ailleurs été lancé par Ancelotti lundi avant qu’Antonio Rudiger n’en rajoute une couche. L’entraineur madrilène a d’ailleurs réservé une surprise dans la composition de son équipe contre les Sky Blues dans quelques heures.

Ancelotti a prévu de ne pas innover contre Manchester City

Le choc entre le Real Madrid et Manchester City a une saveur particulière. Il s’agit en effet d’une confrontation entre les deux derniers champions d’Europe. Et, sur ces deux dernières saisons, les Merengues et les Citizens se sont affrontées à chaque fois au stade des demi-finales. Le Real Madrid (2022) a remporté le premier choc avant que Manchester City (2023) ne prenne sa revanche la saison dernière avec une écrasante victoire au match retour (4-0).

Une défaite humiliante pour le Real qui a payé pour les mauvais choix de Carlo Ancelotti. Cette année, le technicien a annoncé qu’il ne fera pas de folies dans son onze. « Je ne pense pas que nous ferons des choses étranges, non.... Peut-être... Non (rires). Je ne me tromperai pas dans mon onze, ne vous inquiétez pas, c'est très clair », confiait Ancelotti en conférence de presse.

Ancelotti réajuste son schéma tactique

Cependant, il semblerait bien que l’entraineur du Real Madrid soit revenu sur sa décision. A en croire les informations de Relevo, Carlo Ancelotti penserait à modifier son schéma tactique habituel. Le technicien italien opterait pour un 4-4-2 à plat contrairement à son 4-4-2 losange habituel. Dans cette configuration, ce sont Rodrygo et Federico Valverde qui occuperaient les postes d’ailiers. La qualité de percussion du Brésilien devrait être exploitée pour faire reculer la défense mancunienne. L’attaque du Real Madrid serait ainsi animée par un duo Vinicius Junior – Jude Bellingham.