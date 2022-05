Real Madrid-Manchester City : la réaction de Pep Guardiola après l'échec des Cityzens

Manchester City tenait sa qualification en finale de la Ligue des champions au bout de ses doigts, mais les Cityzens ont vu leur ticket pour la finale au Stade de France leur échapper brutalement des mains. En effet, alors que Manchester City, déjà vainqueur du match aller, se dirigeait tout droit vers la qualification, le Real Madrid a marqué deux buts en une minute et demi, forçant les hommes de Pep Guardiola à disputer une prolongation.

"C'est difficile pour nous, je ne peux pas le nier"

Le momentum était ensuite en faveur du Real Madrid qui a planté la dernière lame en tout début de prolongation suite à une faute de Ruben Dias sur Karim Benzema offrant un penalty au Français qui l'a transformé dans la foulée. Finalement, Manchester City, leader de Premier League, ne fera pas le doublé et ne disputera pas la deuxième finale de C1 de son histoire, après celle perdue face à Chelsea l'an dernier. Au

micro de Sky Sports, Pep Guardiola a réagi à ce nouvel échec sur la scène européenne.

"J'ai connu des défaites en Ligue des champions, j'ai connu des défaites difficiles à Barcelone lorsque nous n'avons pas pu atteindre la finale. Mais c'est difficile pour nous, je ne peux pas le nier. Nous étions si proches de la finale de la Ligue des champions. Nous n'avons pas bien joué en première mi-temps, nous n'avons pas trouvé notre jeu. La deuxième mi-temps était bien meilleure et après le but, nous avions le contrôle", a analysé Pep Guardiola.

"Nous n'avons jamais cru que nous étions qualifiés"

"Nous avons trouvé notre jeu mais malheureusement nous n'avons pas pu finir. Les joueurs ont tout donné. Nous étions si proches. C'est arrivé plusieurs fois dans leur histoire", a déclaré Guardiola, dont l'équipe doit maintenant se regrouper avant un match crucial de Premier League contre Newcastle ce week-end. "Cela aura un impact positif sur les joueurs du Real Madrid mais je ne sais pas vraiment pour nous. Nous n'avons pas beaucoup souffert jusqu'à ce qu'ils marquent, mais nous n'avons pas joué de notre mieux."

Au micro de Movistar pour la télévision espagnole, l'entraîneur de Manchester City a eu un constat amer : "En première période, nous n'avons pas su jouer et quand on a enfin bien joué, on a eu le 2-0 à notre portée, on n'aurait pas dû perdre de temps. Ils ont mis plein de gens en attaque, avec Militao, Asensio, Rodrygo, ils ont mis des ballons dans la boîte et ont marqué les deux buts".

"Non, je n'ai jamais pensé que nous étions qualifiés, ils devaient marquer deux buts et on savait qu'ils en étaient capables. Leur histoire le prouve. On prend une grande claque, c’est clair. Mais on n’a pas réussi à donner de la continuité à notre jeu en première période. Il faut les féliciter, eux et Liverpool. Dans les prolongations, ça n'a pas joué, il y a eu beaucoup d'interruptions. C'est un coup dur, c'est normal", a conclu Pep Guardiola.