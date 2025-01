Comment regarder le match de Supercoupe d'Espagne entre le Real Madrid et Majorque, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Ce jeudi, le Real Madrid affronte Majorque en demi-finale de la Supercoupe d’Espagne, une compétition où les Merengues espèrent poursuivre sur leur belle dynamique. Avec six victoires et un nul lors de leurs sept derniers matchs, les Madrilènes, emmenés par un Bellingham impérial et un Mbappé décisif, affichent une forme étincelante. Ces deux joueurs, accompagnés de Valverde, Vinicius et Rodrygo, ont marqué 23 buts sur cette période, montrant l’impressionnante puissance offensive de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti.

Majorque : un défi à ne pas sous-estimer pour le Real

Malgré un statut d’outsider, Majorque ne se présentera pas en victime expiatoire. L’équipe baléare, après un parcours contrasté en Liga, a su trouver un équilibre grâce à des joueurs clés comme le Canadien Larin, meilleur buteur de l’équipe avec cinq réalisations, et à son jeu direct efficace. Cependant, les insulaires restent irréguliers et peinent face aux grands clubs. À domicile, ils ont récemment subi des défaites contre Barcelone (1-5) et l’Atlético Madrid (0-1).

Sur le plan défensif, Majorque mise sur des éléments expérimentés comme Maffeo, bien que ce dernier soit au cœur de tensions avec Vinicius. Les deux joueurs, déjà impliqués dans des confrontations houleuses par le passé, pourraient encore être les protagonistes d’un duel musclé sur le terrain.

Une finale face au Barça en ligne de mire

Le Real Madrid aborde ce match avec une double motivation : s’imposer pour se qualifier en finale, où ils affronteraient le FC Barcelone dimanche, et montrer leur supériorité face à une équipe de Majorque qui jouera sans pression. Le Barça, qui a battu l’Athletic Bilbao mercredi soir (2-0), attend de pied ferme son rival historique pour un éventuel Clasico.

Les Madrilènes devront cependant éviter tout relâchement et rester concentrés, notamment face aux longs ballons et au jeu physique de Majorque. Une victoire jeudi ouvrirait la voie à un duel palpitant en finale, renforçant encore davantage les ambitions du Real Madrid cette saison.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Real Madrid - Mallorca ?

La rencontre entre le Real Madrid et Majorque, programmée ce jeudi à 20h, ne sera à suivre sur aucune chaine française. En revanche, il vous sera possible de visionner le match en streaming via l'application L'Equipe Live du média L'Equipe.

D'autres chaines diffusent cette partie à l'étranger. En Suisse, c'est DAZN qui retransmet la partie ou la Blue Sport 1 Suisse. Et si vous êtes dans l'Afrique francophone (hors Maghreb), le match est proposé sur Canal+ Sport 3 Afrique. Dans la région MENA, le duel est diffusée sur la chaine saoudienne SSC Sports ou l'Egyptienne MBC Masr 2. Le match est aussi proposé en streaming sur l'application Shahid.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous pourriez avoir besoin d'utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match Real Madrid - Majorque

Super Coupe - Super Coupe King Abdullah Sports City

Le match de la Super Coupe d'Espagne entre le Real Madrid et Mallorca se jouera au King Abdulla Sports City à Djeddah, en Arabie Saoudite.

Il commencera à 19h, heure française, le jeudi 9 janvier.

Infos des équipes et groupes

Infos de l'équipe du Real Madrid

Dani Carvajal et Eder Militao sont écartés pour le reste de la saison en raison de blessures au ligament croisé antérieur. Notons que David Alaba est inclus dans le groupe malgré sa blessure au ligament croisé antérieur.

Le défenseur Jesus Vallejo ne montera pas à bord de l'avion en raison d'une contusion, tandis que la suspension de carton rouge de Vinicius Junior en Liga n'aura aucune incidence ici. Le Brésilien est donc susceptible de retrouver Kylian Mbappé en attaque.

Infos de l'équipede Majorque

Samu Costa envisage un retour après une blessure musculaire, mais pourrait être considéré comme incertain aux côtés de Antonio Raillo et Antonio Sanchez.

Ailleurs, après avoir fait des rotations lors de la défaite 3-0 en Copa del Rey contre Pontevedra vendredi dernier, l'entraîneur de Mallorca, Jagoba Arrasate, apportera à nouveau plusieurs changements.

Dominik Greif, Pablo Maffeo, Sergi Darder, Cyle Larin et Vedat Muriqi sont prêts à débuter.

