Athletic Bilbao vs FC Barcelone

Gavi inspire, Lamine Yamal illumine : le Barça écarte l’Athletic (2-0) et se qualifie pour une finale de Supercoupe riche en promesses.

Sous le ciel étoilé de Jeddah, le FC Barcelone a démontré qu’il avait retrouvé son appétit. Face à un Athletic Bilbao valeureux, mais limité, les Blaugranas ont construit un succès solide (2-0), portés par leur jeunesse flamboyante et une organisation sans faille. Plus qu’une victoire, c’est un message : Hansi Flick et son équipe sont prêts à renouer avec les sommets.