Real Madrid - Liverpool, Jürgen Klopp dézingue Sergio Ramos

Le temps passe, mais la douleur persiste, dit-on. Jürgen Klopp ne pardonnera jamais à Sergio Ramos de lui avoir gâché l'une de ses meilleures soirées.

Même s’il a déjà quitté ses fonctions d’entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp garde un très mauvais souvenir. Il s’agit de la finale de Ligue des champions de 2018 quand le technicien allemand avait perdu avec les Reds face au Real Madrid (3-1).

Klopp fracasse Ramos

La soirée du 26 mai 2018 aura été l’une des pires soirées de Klopp en tant qu’entraîneur de football. Alors que les Reds envisageaient de mettre un terme à la domination des Merengue, qui visaient un troisième titre d’affilée sous Zidane, Sergio Ramos avait contraint Mohamed Salah à céder sa place après une demi-heure de jeu à la suite d’une grossière faute du défenseur central espagnol. Six ans après, l’entraîneur allemand n’a rien oublié. Invité dans le podcast Einfach mal Lupen de Toni Kroos cette semaine, le nouveau directeur de Red Bull est revenu sur ses moments forts en tant que coach, dont la finale de Ligue des champions 2018. Occasion pour Klopp de lancer une pique à Ramos.

Getty Images

« Si Ramos est un bon gars ? Ce n’est pas mon joueur préféré. L’action a été brutale. Bien sûr, il ne peut pas savoir qu’il va le blesser à l’épaule, mais on sait tous qu’il l’a fait avec beaucoup de plaisir. Je n’ai jamais pu comprendre cette mentalité, et je n’ai jamais eu de joueurs comme ça. Quand j’en avais, je me suis assuré qu’ils partent », a déclaré Jürgen Klopp. Le message est clair. L’Allemand ne pardonnera jamais à l’ancien capitaine de la Maison Blanche, même si Liverpool a gagné la Ligue des champions l’année suivante (2019).