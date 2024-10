OFFICIEL - Jürgen Klopp sort de sa retraite

Parti à la retraite après son départ de Liverpool, Jürgen Klopp n’y restera pas pour longtemps. Le technicien allemand est de retour aux affaires.

En activité depuis plusieurs décennies en tant que coach, Jürgen Klopp a jugé bon de faire une pause après son départ de Liverpool, cet été. Libre de tout contrat depuis son départ de chez les Reds, le technicien allemand va enfin reprendre du service.

Klopp, nouveau Directeur de sports de Red Bull

Ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool, Jürgen Norbert Klopp, qui avait ouvert la porte à une retraite, va reprendre du service. Mais l’homme de 57 ans ne va pas recommencer à entraîner un club. Dans un communiqué officiel, ce mercredi, le grand groupe européen, Red Bull, a officialisé la future arrivée de l’Allemand en tant que nouveau directeur de la section football de la société autrichienne.

Getty Images

« Jürgen Klopp occupera le nouveau poste de directeur du football mondial chez Red Bull, à compter du 1er janvier 2025 - sa première nomination depuis qu’il a quitté le géant de la Premier League, Liverpool, après un passage réussi. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, l’Allemand charismatique supervisera le réseau international des clubs de football de Red Bull. Il ne sera pas impliqué dans les opérations quotidiennes des clubs, mais apportera une vision stratégique en aidant les directeurs sportifs individuels à faire progresser la philosophie de Red Bull. En outre, l’homme de 57 ans soutiendra les opérations de recrutement mondiales de l’organisation et contribuera à la formation et au développement des entraîneurs », peut-on lire dans la note officielle.

Klopp justifie son retour inattendu

Sur le site de la société, l’ancien coach des Reds, heureux de son nouveau rôle, explique ce qui motive son choix. « Après presque 25 ans à entraîner, je suis ravi de m’impliquer dans un projet comme celui-ci. Mon rôle a peut-être changé, mais ma passion pour le football et les personnes qui font de ce sport ce qu’il est n’a pas changé. En rejoignant Red Bull au niveau mondial, je souhaite développer, améliorer et soutenir les incroyables talents du football dont nous disposons. Nous pouvons y parvenir de nombreuses manières, en utilisant les connaissances et l’expérience d’élite de Red Bull ou en apprenant d’autres sports et d’autres industries. Ensemble, nous pouvons découvrir ce qui est possible », a expliqué Klopp, avant de poursuivre.

« Je considère mon rôle principalement comme celui d’un mentor pour les entraîneurs et la direction des clubs Red Bull, mais en fin de compte, je fais partie d’une organisation unique, innovante et tournée vers l’avenir. Comme je l’ai dit, cela ne pourrait pas me passionner davantage », a-t-il ajouté.

Le technicien allemand, dans son nouveau rôle, dirigera en effet le RB Leipzig (Allemagne), le Red Bull Salzbourg (Autriche), le Red Bull Bragantino (Brésil) et le New York Red Bulls (Etats-Unis).