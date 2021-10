Eden Hazard a été décevant face à Osasuna. Les stats accablent l'ailier belge.

Malgré les avertissements de Carlo Ancelotti selon lesquels l'époque où Eden Hazard jouait plus d'un match d'affilée était révolue, on s'étonne toujours un peu du fait que le Belge a toujours du mal à laisser sa marque dans l'équipe du Real Madrid, et ses statistiques contre Osasuna font une lecture dévastatrice.

Ayant perdu sa place de titulaire sous la direction de l'entraîneur italien, l'ancienne star de Chelsea est au moins censée faire la différence sur le banc, mais il ne répond tout simplement pas.

Le Belge est entré en jeu à la 69e minute aux côtés de Lucas Vazquez et Marcelo alors que les Blancos cherchaient leur premier but.

Ce qui est extrêmement alarmant, c'est qu'il a fallu huit minutes avant que Hazard ne touche le ballon, et son premier acte a été un centre qui est allé directement dans les jambes d'un défenseur, ne causant aucun danger pour la ligne arrière d'Osasuna.

Pour un joueur qui avait l'habitude de prendre les matchs de Premier League et de les gagner à lui tout seul, il était surprenant de voir comment Hazard ne touchait le ballon que huit fois de plus au cours de son caméo de 25 minutes.

Il n'y avait rien d'extravagant, rien qui change le jeu, c'était simplement un contact et une passe, et son sens de la position semblait un peu absent aussi.

L'impact de Marcelo sur les débats n'a pas aidé Hazard non plus, car il est clair que l'arrière gauche a eu beaucoup plus d'impact que l'attaquant.