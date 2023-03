Real Madrid : les remplaçants prennent le pouvoir !

La défaite de dimanche lors du Clasico a pratiquement mis fin à la défense par le Real Madrid du titre de champion de la Liga.

Le FC Barcelone compte désormais 12 points d'avance en tête du classement, tandis que l'équipe de Carlo Ancelotti est plus proche de la troisième place que de la première.

L'équipe de Carlo Ancelotti est plus proche de la troisième place que de la première. Elle semble donc se concentrer sur la Ligue des champions et la Coupe du Roi. Ancelotti s'apprête à jouer à fond les matches contre Barcelone et Chelsea le mois prochain, et le championnat servira à donner du temps de jeu à des joueurs dont l'avenir au Real Madrid est incertain, selon Diario AS.

Les remplaçants vont en profiter

Dani Ceballos et Nacho Fernandez, qui ont déjà joué régulièrement en 2023, continueront d'être très sollicités, tandis que des joueurs comme Eden Hazard, Andriy Lunin, Mariano Diaz et Jesus Vallejo devraient être plus présents lors des 12 derniers matches de championnat de la saison.

Il s'agira essentiellement d'une audition pour ceux qui souhaitent rester au Real Madrid jusqu'à la saison prochaine, alors que des plans sont mis en place pour se débarrasser des joueurs marginaux en vue d'un été potentiellement important.