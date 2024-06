Real Madrid, les plans de Toni Kroos pour son après-carrière

Toni Kroos a dévoilé vendredi, ses plans pour son après-carrière.

Toni Kroos est à un mois de sa retraite footballistique. L’international allemand a annoncé il y a quelques semaines qu’il allait prendre sa retraite après l’Euro 2024, qui se déroule du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Alors qu’il espère remporter ce dernier trophée qui manque à son palmarès, le désormais ex-joueur du Real Madrid a dévoilé les plans qu’il avait pour son après-carrière, ce vendredi.

L’annonce forte de Toni Kroos sur son après-carrière

Il y a une semaine, Toni Kroos disputait son tout dernier match avec le Real Madrid à l’occasion de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund. Un choc qui l’a vu délivrer sa dernière passe décisive sous le maillot merengue (sur l’ouverture du score de Dani Carvajal, ndlr) avant de soulever sa 6e C1, la 5e avec la Casablanca. Actuellement avec l’Allemagne pour disputer son dernier tournoi, Toni Kroos annonce qu’il restera dans la ville de Madrid après la fin de sa carrière. Le champion du monde 2014 a même déjà un programme bien fourni pour son après-carrière.

« Principalement avec ma famille. Je vais continuer le podcast avec mon frère Félix. Et je travaillerai pour mon académie à Madrid. À partir de septembre, je commencerai également à participer à l'Icon League (nouveau format de futsal). Mais il est clair que je ne vais pas m'impliquer dans 18 projets au point d'être aussi occupé que lorsque j'étais un joueur actif », révèle le sniper allemand dans un entretien avec Kicker.

Kroos est confiant pour sa dernière compétition avec l’Allemagne

Toni Kroos est le joueur allemand le plus titré. Mais l’Euro est le seul trophée qui manque à son palmarès. Une compétition qu’il espère remporter cet été avant de mettre définitivement un terme à sa carrière de footballeur. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui ont fait revenir l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich en sélection alors qu’il avait déjà pris sa retraite internationale. A quelques jours du coup d’envoi du tournoi, Toni Kroos, peu habitué au stress, affirme qu’il aborde ce dernier challenge de sa carrière avec la même confiance que lors de ses derniers matchs avec le Real Madrid.

« J'en suis très conscient (rires). Mais cela ne me met pas en alerte et je ne m’attends pas à avoir des sueurs froides. Le compte à rebours a commencé et je veux affronter ces derniers matchs de la même manière que j'ai pu affronter les derniers matchs du Real Madrid, c'est-à-dire avec le plus grand succès possible. Je veux simplement qu'on se souvienne de Toni Kroos, 34 ans, qui a finalement joué sa meilleure saison avec le Real Madrid. Je l'ai fait. Je considère comme un compliment que beaucoup de gens pensent que le moment est venu trop tôt. C'est très important pour moi (d'être le footballeur allemand le plus titré). J'ai toujours voulu gagner des titres. Depuis que je joue au football, je veux réussir. Chaque titre individuel était important pour moi, gagner la Ligue des Champions était le grand coup de pouce avant chaque saison. Au final, y parvenir signifie beaucoup pour moi », explique-t-il.