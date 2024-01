Real Madrid : les exigences bizarres d'Haaland

Erling Haaland, le buteur de Manchester City, s'est vu conseiller de rejoindre le Real Madrid après avoir manqué le Ballon d'Or

Haaland a remporté le triplé la saison dernière avec Manchester City, inscrivant un nombre incroyable de 52 buts, mais ses efforts n'ont pas suffi pour remporter le Ballon d'Or ou le prix The Best. Lionel Messi a remporté les deux prix, ce qui a conduit le camp de Haaland à penser que l'attaquant doit rejoindre le Real Madrid s'il veut être couronné meilleur joueur masculin du monde, selon AS. Le sentiment est qu'un transfert au Santiago Bernabéu serait la prochaine étape dans la carrière de l'attaquant et lui offrirait de bien meilleures chances de succéder à Messi et de remporter le Ballon d'or à l'avenir.

Haaland veut tour rafler

Haaland a déjà été associé à un transfert à Madrid et aurait une clause dans son contrat qui signifie que les Blancos devraient payer moins pour l'attaquant que leurs rivaux européens. La priorité de Madrid serait de faire venir Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain, mais un accord n'a pas encore été conclu, ce qui pourrait permettre à Madrid d'essayer de faire venir Haaland à la place. Le "cyborg" est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, mais son bail comprend une clause libératoire qui pourrait être activée au cours de l'été. Un été intéressant s'annonce donc, surtout si Mbappé ne rejoint pas Madrid...