Real Madrid : Les confessions de Carlo Ancelotti sur Eduardo Camvinga

En conférence de presse ce mercredi, Carlo Ancelotti a expliqué qu'il avait toujours confiance en Eduardo Camavinga.

Le Real Madrid connaît un début d'année 2023 compliqué. Après la défaite en championnat face à Villarreal, les Merengues ont lourdement chuté en finale de la Supercoupe d'Espagne contre le FC Barcelone. Plusieurs cadres sont ciblés pour leur niveau de jeu et rares sont ceux qui sont épargnés par la presse espagnole. Parmi les joueurs dont le niveau est jugé insuffisant depuis la Coupe du monde, Eduardo Camavinga est notamment visé. L'international français, titulaire sur trois des quatre derniers matches, est cependant sorti à la mi-temps lors des deux derniers contre Valence et le Barça.

Camavinga victime de changements tactiques

Ce mercredi, à la veille des retrouvailles avec Villarreal en Coupe du Roi, Carlo Ancelotti a tenu à expliquer ces changements prématurés. "Contre Valence, c'était un changement tactique. Il a bien joué, je l'ai changé juste pour éviter de finir le match à dix", a-t-il expliqué, l'ancien Rennais ayant reçu un carton jaune en première période. Sorti également contre le Barça, le technicien italien évoque là aussi un changement purement tactique. "Contre Barcelone, c'est vrai qu'il y aurait pu y avoir du mieux dans l'aspect défensif, mais je l'ai changé pour mettre plus de joueurs devant".

Ancelotti lui fait toujours confiance

Et malgré les critiques récentes reçues par le milieu de 20 ans, l'entraîneur madrilène lui fait toujours confiance et voit en lui une option pour remplacer Aurélien Tchouaméni, touché à la jambe, en tant que milieu défensif. "Il fait bien son travail, moi j'ai toujours une grande confiance en lui. C'est vrai que je l'ai fait sortir à la mi-temps deux fois... Je n'ai pas toujours été juste avec lui. (...) On y pense. Toni Kroos peut se montrer utile à ce poste dans des matches où on a envie d'avoir plus de contrôle et de soigner nos sorties de balles, mais il y a des matches où un pivot plus défensif, plus énergique, pourrait se montrer plus utile à l'équipe. Donc oui, Camavinga peut être une option comme pivot", a-t-il ajouté. Pas de quoi s'affoler pour le jeune Français, qui entre toujours dans les plans de son entraîneur.