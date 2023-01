Real Madrid : Les stars dézinguées par la presse espagnole !

Plusieurs joueurs du Real Madrid ont été visés par la presse espagnole pour leurs performances récentes et les mauvais résultats des Merengues.

Au Real Madrid, on peut vite passer du paradis à la crise. Quelques mois après avoir remporté leur 14ème Ligue des Champions, Les Merengue traversent une situation plus délicate, et si elle est loin d’être catastrophique, l’exigence autour du club espagnol a une nouvelle fois tendance à dramatiser la situation. Après avoir perdu en championnat face à Villarreal (1-2), laissant ainsi trois points d’avance au Barça, les joueurs de Carlo Ancelotti ont été balayés en finale de la Supercoupe d’Espagne par ces mêmes Barcelonais (3-1) dimanche. Il n’en fallait pas plus à la presse espagnole pour tirer la sonnette d’alarme et chercher les responsables de cette mauvaise période. Et ils sont nombreux.

13 joueurs visés pour leur faible apport

Ce mardi, Marca a pointé du doigt les cadres ainsi que les blessés qui ne sont pas au niveau ces derniers temps, au nombre de 13. En premier lieu, les habituels titulaires qui ont participé à la Coupe du monde et qui sont en baisse de régime depuis leur retour : Luka Modric, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga ou encore Dani Carvajal. On y retrouve également Aurélien Tchouaméni, placé dans la catégorie des cardes blessés aux côtés de David Alaba et Lucas Vazquez.

Le dernier groupe de joueurs est composé de quatre habituels remplaçants, mais sur lesquels Ancelotti ne peut pas s’appuyer en raison de leur état de forme ainsi que de leurs blessures respectives, parmi lesquels figurent Eden Hazard, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola et Jesus Vallejo.

Karim Benzema parmi les épargnés

Enfin, une minorité de joueurs des Blancos a été épargnée. Karim Benzema, bien remis de ses récentes blessures, continue à performer et a inscrit 5 buts sur ses quatre derniers matches. Rodrygo, Toni Kroos, Thibaut Courtois et Eder Militao sont eux aussi considérés comme les seuls qui sont à leur niveau habituel. Bien peu pour une équipe aussi ambitieuse que le Real, à un peu plus d’un mois d’un déplacement à Liverpool en Ligue des Champions, bien que les Reds soient encore plus mal en point.