Le Real Madrid a commencé la saison en pleine forme, marquant 16 buts en six matches jusqu'à présent.

Les Blancos sont également sortis vainqueurs de chacune de leurs rencontres.

Au cœur de cette réussite se trouve Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand n'était pas à l'abri des critiques la saison dernière et du trio Casemiro, Luka Modric et Kroos, il était souvent désigné comme le plus dispensable.

Cette campagne, Kroos a commencé dans une forme brillante, impérieux dans son contrôle du jeu. Lors de son premier match de Ligue des champions, Kroos a été proche de la perfection contre le Celtic, réputé pour son excellent pressing.

Squawka a souligné ci-dessous la qualité de ses statistiques lors de ce match.

On parle d'un taux de réussite de 96% et, ce qui est peut-être le plus remarquable, seulement 12 de ses 136 touches n'ont pas été utilisées pour passer le ballon.

Ces chiffres confirment ses débuts en Liga, où il se classe cinquième pour les passes progressives et deuxième pour les passes dans le dernier tiers, selon fbref.

Il est clair que la concurrence accrue au milieu de terrain fait ressortir le meilleur de Kroos, qui semble une fois de plus avoir retrouvé son meilleur niveau.