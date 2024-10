Real Madrid, le verdict est tombé pour Rodrygo après sa blessure

Real Madrid vs FC Barcelone

Blessé lors du match de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund, mardi, Rodrygo Goes vient d’être fixé sur son sort.

Le Real Madrid s’est fait peur mardi soir lors de la réception du Borussia Dortmund. Mais le club merengue a pu renverser la tendance après deux buts encaissés en s’imposant finalement sur le score de 5-2. Mais un taulier des Blancos, Rodrygo Goes, s’était blessé.

Rodrygo absent face au Barça

Gros coup dur pour le Real Madrid à trois jours du premier Clasico de la saison. Mardi soir, lors de la réception du Borussia Dortmund, Rodrygo Goes, titulaire, a dû céder sa place à Aurélien Tchouameni à cinq minutes de la fin du temps règlementaire. L’ailier droit brésilien a été victime d’une déchirure aux ischio-jambiers après avoir sauvé le ballon au-delà de la ligne avec un bon contrôle.

Après les examens effectués sur le joueur de 23 ans, ce mercredi 23 octobre 2024, les résultats ne sont pas favorables pour Rodrygo Goes, qui ne pourrait pas être apte pour le Clasico contre le Barça, samedi, selon les informations de Relevo, confirmées par Fabrizio Romano. Le média espagnol indique que l’ailier droit de la Maison Blanche passera une IRM, jeudi, pour évaluer l’étendue exacte de la maladie et le temps d’arrêt et s’il peut être prêt pour l’engagement du week-end suivant à Mestalla.