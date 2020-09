Real Madrid, le trio Mbappé-Camavinga-Upamecano visé en 2021 ?

Le champion d'Espagne en titre aurait trois joueurs français à très fort potentiel dans le viseur pour l'été 2021.

Habitué à afficher ses ambitions sur le marché des transferts, le est bien calme en cet été 2020. Le contexte après la pandémie de Coronavirus et la crise financière qui en découle doit bien évidemment jouer dans la stratégie actuelle des Merengue, mais ce marché des transferts ne sera probablement qu'une parenthèse pour le champion d' en titre. En effet, le Real Madrid aurait des plans très ambitieux pour l'été 2021.

Selon les informations d'AS, le Real Madrid aurait ciblé trois joueurs pour l'été prochain et hasard ou simple coïncidence, il s'agit de trois joueurs français. En effet, les Merengue souhaiteraient recruter Kylian Mbappé, Eduardo Camavinga et Dayot Upamecano lors du même été. Trois joueurs ayant les capacités pour apporter dès à présent dans l'effectif du Real Madrid qui sont surtout promis à un grand avenir et ont, à minima s'ils sont épargnés par les coups durs, une dizaine d'années devant eux au sommet.

Un effectif à renouveler

L'intérêt pour l'attaquant du ne date pas d'aujourd'hui. Lorsqu'il était à , Florentino Pérez avait déjà essayé de le recruter, mais le natif de Bondy a préféré rester en à l'époque. En fin de contrat à l'été 2022, Kylian Mbappé sera en position de force l'été prochain s'il n'a pas renouvelé son bail avec le vice-champion d'Europe en titre d'ici là. Le Real Madrid ne se gênera pas pour mettre la pression au PSG et tenter de les faire céder.

Autre dossier d'importance majeure pour le Real Madrid celui menant à Eduardo Camavinga. Le champion d'Espagne en titre était prêt à passer à l'action dès cet été pour le néo-international français, mais ce dernier voulait poursuivre sa progression avec son club formateur, tandis que Rennes voulait le conserver une saison de plus au minimum, afin de l'avoir pour disputer la . Le Real Madrid se prépare à un bras de fer avec le PSG pour Eduardo Camavinga, en fin de contrat en 2022. Selon les informations de AS, Rennes serait prêt à laisser partir son joyau à l'été 2021 contre 40 millions d'euros environ.

Enfin, pour Dayot Upamecano, le défenseur central a prouvé qu'il représente l'avenir à ce poste avec un "Final 8" intéressant sous les couleurs du . Julian Nagelsmann a déjà avoué qu'il serait difficile de retenir l'international français l'été prochain. Sa clause libératoire serait même passée de 60 millions à 45 lors de sa prolongation de contrat jusqu'en juin 2023, agrémentant encore plus la théorie d'un départ. Mais le Real Madrid ne sera pas seul sur ce dossier, étant déjà très intéressé. L'été 2021 du Real Madrid promet d'être agité, et si les Merengue parviennent à leurs fins, ils auront une équipe très compétitive et séduisante.