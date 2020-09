Real Madrid, Kroos : "Zidane est le meilleur entraîneur que vous puissiez avoir"

Le milieu de terrain allemand a offert un aperçu de la façon dont son entraîneur tire le meilleur parti de son équipe de stars à Santiago Bernabeu.

Toni Kroos dit que Zinedine Zidane est "le meilleur entraîneur que vous puissiez demander" en tant que joueur et que le technicien du a tout "sous contrôle" au club. Zinedine Zidane est actuellement au milieu de son deuxième mandat sur le banc de touche à Santiago Bernabeu. Le premier mandat du Français a eu lieu entre 2016 et 2018, ce qui lui a permis de remporter trois couronnes consécutives en et un titre en .

Il a quitté son poste après une victoire en finale de la C1 contre , mais est revenu neuf mois plus tard après que les Merengue aient subi un déclin dramatique en son absence. Le Real Madrid est progressivement redevenu une puissance majeure du football européen depuis le retour de Zidane sur le banc de touche, la campagne 2019-2020 se révélant être un énorme succès au niveau national. La Casa Blanca a terminé avec cinq points d'avance sur le , son rival, dans l'élite espagnole, pour assurer son premier titre de champion en trois ans, après avoir remporté 10 de leurs 11 derniers matches après le confinement.

Même une défaite décevante lors des huitièmes de finales de Ligue des champions contre ne pourrait atténuer l'ambiance jubilatoire à Santiago Bernabeu, et Toni Kroos est heureux de donner à Zidane tout le mérite du récent succès du Real Madrid. L'international allemand a évoqué l'approche unique de la gestion d'une légende du club à la publication suisse Blick : "Cela aide qu'il soit lui-même un grand joueur".

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

"C'est plus que ce que j'avais espéré"

"Il sait exactement ce qui nous motive et ce que c'est que d'être un joueur du Real Madrid. Il applique ces connaissances à merveille", a expliqué Kroos. "Il est incroyablement doué pour gérer ce groupe de stars. Il rencontre tous les joueurs en face à face, amène tout le monde à bord et contrôle tout autour du Real Madrid. Et il est aussi très bon techniquement. C'est le meilleur entraîneur que vous puissiez demander".

Toni Kroos a disputé 43 matches toutes compétitions confondues pour le Real Madrid la saison dernière, portant son total à 278 depuis son arrivée au club en provenance du en 2014. Le joueur de 30 ans est arrivé dans la capitale espagnole après le triomphe de l' à la au , mais dit qu'il n'aurait jamais pu imaginer le succès qui suivrait sous la direction de Zidane. "J'ai alors eu la chance de venir à Madrid en tant que nouveau champion du monde", a ajouté Kroos. "Mais que je sois ici depuis six ans et que je remporte la Ligue des champions trois fois de suite, c'était plus que ce que j'avais espéré".