Real Madrid, le plan d’Ancelotti pour tirer le meilleur de Mbappé et Vinicius

Entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti a son plan pour tirer profil de Mbappé et Vinicius dans le 11 de la Maison Blanche la saison prochaine.

Kylian Mbappé est désormais et officiellement un joueur du Real Madrid, depuis lundi soir. Mais la grande interrogation est de savoir à quelle position évoluera le Bondynois alors que Vinicius Junior est le patron de l’aile gauche au sein du club merengue. Carlo Ancelotti sait très bien comment utiliser tous les deux joueurs dans son onze de départ.

Mbappé et Vini évolueront ensemble

Le Real Madrid aura un trio infernal la saison en attaque avec Vinicius Junior, Rodrygo Goes et Kylian Mbappé. Si le capitaine de l’Equipe de France et l’ailier brésilien se sentent à l’aise sur l’aile gauche, Carlo Ancelotti a bien un plan pour tirer le meilleur des deux phénomènes pour le bien du Real Madrid afin de remporter d’autres trophées.

Selon les informations de Sport, le travail du technicien italien sera de rendre les deux joueurs compatibles pour tirer le meilleur parti du talent de chacun. Ancelotti a travaillé cette saison avec Vinicius sur l’option de quitter l’aile gauche et d’exploiter sa qualité et sa vitesse au centre de l’attaque. Ceci dans le but de préparer l’arrivée de Mbappé de sorte que lorsqu’il rejoint l’équipe, ils alternent cette position.

Vers un duo Vinicius-Mbappé ?

L’ancien coach du PSG pourrait miser sur un 4-4-2, et les Mbappé et Vinicius alterneront les positions offensives, avec Bellingham à l’arrière pour compléter une attaque qui peut être mortelle. L’Anglais a fait preuve de punch avec 23 buts et 13 passes décisives pour le compte de cette saison, qui vient de se terminer.

Même avant l’arrivée de Kylian Mbappé, Carlo Ancelotti avait déjà pris sa décision. Pour le technicien italien, les deux joueurs pourront bien évoluer ensemble afin de permettre à l’équipe de remporter plus de résultats possibles.

« Je pense que Vini peut jouer à l'intérieur. Pas comme avant-centre, mais dans une paire d'attaquants. Je dois garder à l'esprit qu'il aime ça à l'extérieur, il est très à l'aise, il s'est beaucoup amélioré et entre sur le terrain pour décocher. Cela a été bon pour lui à plusieurs reprises. Je veux le mettre là où il est le plus à l'aise, c'est-à-dire sur l'aile gauche », avait déclaré Ancelotti.