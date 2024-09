Real Madrid, le dérapage hallucinant d'un ex-président de Valence contre Vinicius

Un ancien président de Valence a tenu des propos lunaires contre Vinicius et le Real Madrid, lundi.

Ce n’est pas nouveau, le racisme fait parler en Espagne depuis plusieurs mois maintenant. Le sujet va même faire jaser dans les prochains jours à Madrid après le gros dérapage d’un ex-dirigeant de Valence sur Vinicius et le Real, ce lundi.

Les mots scandaleux de Paco Roig sur le Real Madrid

Ancien président de Valence (1994-1997), Paco Roig semble être déconnecté de tout ce qui se passe dans le football espagnol ces dernières années. Ou plutôt, l’homme d’affaires hispanique feint de vivre dans un autre monde. Alors que les stades de Liga sont toujours par des problèmes de racisme, Paco Roig a déclaré que c’était « la même chose qu’avec les femmes ».

Mais l’ex-dirigeant de Valence ne s’est pas arrêté et a ensuite tenu des propos scandaleux contre le Real Madrid. « Avant il n’y avait pas de problèmes de ce type, ou alors je ne les remarquais pas. Romario était à moitié noir et il n’avait pas de problèmes. C’est qu’à Madrid, il y a ce type, qui est… J'appelle le Real Madrid, le Real Immigrés. A Madrid, il y a huit noirs, deux blancs étrangers et un Espagnol, Carvajal, et il y a ce Vinicius », poursuit-il au micro de Relevo.

Le gros craquage de Paco Roig sur Vinicius

Outre le Real Madrid, Vinicius Junior était la cible principale de Paco Roig. Victime d’insultes racistes à de nombreuses reprises ces dernières saisons, le Brésilien a même sous-entendu que l’organisation du Mondial 2030 devrait être retiré à l’Espagne si le problème persistait. Par ailleurs, les dénonciations de Vinicius ont valu à Valence, la fermeture de la tribune Mario Kempes du stade Mestalla pour plusieurs matchs. Ce qui n’a visiblement pas plu à Paco Roig qui accuse l’ailier du Real Madrid d’inventer des insultes racistes sur sa personne.

« Il (Vinicius) a escaladé la barrière à Mestalla et a dit ‘’vous m'avez traité de fils de pute’’. Ce jour-là, j'étais à Mestalla avec mon petit-fils et mon fils. J'ai dit à mon petit-fils : ‘’Alfonsito, qu'est-ce qu'ils disent ? Et il m'a répondu : ‘’Ils le traitent d'imbécile’’. Je pensais qu'ils le traitaient de singe. Mais ce n'était pas le cas. Vinicius est peut-être un grand joueur, et je pense qu’il l’est, mais c’est une merde en tant que personne », lâche l’homme de 85 ans.