Real Madrid, la stat inquiétante de Vincius Jr sur penalty

Le Real Madrid a brillamment dominé Manchester City lors de son huitième de finale de Ligue des Champions (3-0),mais une scène a retenu l’attention au cœur de la rencontre. Alors que les Merengues semblaient déjà à l’abri, un penalty obtenu en seconde période aurait pu alourdir encore davantage l’addition. Pourtant, l’occasion s’est envolée. Ce raté n’est pas passé inaperçu et relance un débat inattendu autour de l’efficacité de Vinicius Junior dans cet exercice.

Vinicius Jr encore en échec sur penalty

Lors du choc européen face à Manchester City, le Real Madrid avait déjà pris une avance confortable après une première période prolifique. Au retour des vestiaires, l’ailier brésilien s’est présenté face à Gianluigi Donnarumma pour transformer un penalty susceptible d’enfoncer encore davantage l’adversaire. Mais le portier italien a remporté le duel, repoussant la tentative et privant Vinicius d’un nouveau but dans la compétition.

Cet épisode n’a pas seulement marqué la rencontre. Il a aussi ravivé une interrogation autour de l’efficacité du numéro madrilène dans cet exercice spécifique. Ce tir manqué intervient dans une période où plusieurs observateurs commencent à s’interroger sur la régularité du Brésilien lorsqu’il s’agit de convertir des penalties sous le maillot merengue.

Vinicius Jr, pire tireur de penalty du Real Madrid au XXIe siècle

Les chiffres publiés par Foot Mercatoreplacent cet échec dans un contexte plus large. Parmi les joueurs du Real Madrid ayant tiré au moins une dizaine de penalties au XXIe siècle, plusieurs spécialistes se détachent nettement. Sergio Ramos domine largement cet exercice avec une impressionnante réussite de 22 penalties convertis sur 23 tentatives. Cristiano Ronaldo, malgré un volume très élevé de tirs, affiche également un taux solide avec seulement 15 % d’échecs sur 90 tentatives, tandis que Kylian Mbappé tourne autour de 18 % de ratés.

Dans ce classement interne, Vinicius apparaît toutefois dans la zone la moins favorable. Avec quatre penalties manqués en quatorze tentatives, l’attaquant madrilène partage actuellement la position de tireur le moins efficace de cette liste avec Ruud van Nistelrooy, qui avait lui aussi manqué quatre tentatives, mais sur quinze essais. Une statistique qui ne remet pas en cause l’impact offensif du Brésilien, mais qui souligne néanmoins une fragilité dans un exercice souvent décisif pour le Real Madrid.