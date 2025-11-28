Real Madrid, la réunion qui a tout changé

L'ensemble des stars du Real Madrid ont affiché leur unité, tandis que Xabi Alonso a évoqué des « progrès réalisés avant le match », suite à de nombreuses rumeurs faisant état de tensions avec certains de ses joueurs.

Cette semaine, il a été rapporté que les relations d'Alonso avec certains de ses joueurs devenaient « intenables », Fede Valverde, Vinicius Junior et Jude Bellingham étant cités parmi les joueurs mécontents. Cependant, après le match, Vinicius a été vu en train d'enlacer Alonso, tandis que Valverde a publié un message d'unité sur les réseaux sociaux.

La direction du Real Madrid soutient Alonso

Avant le match, Marca et Diario AS ont tous deux publié des articles expliquant que la direction du Real Madrid soutenait l'entraîneur basque. « Alonso est le patron », tel était le message diffusé publiquement et en interne. Malgré leur baisse de forme, les joueurs ont assuré qu'il était l'entraîneur le plus apte à diriger l'équipe dans les années à venir. Un message également soutenu par le président Florentino Pérez.

El Chiringuito a été le premier à révéler, avant d'être confirmé par AS, qu'Alonso avait également changé d'attitude ces derniers jours. Depuis le match nul 2-2 contre Elche, il a multiplié les échanges, en personne et par SMS, avec les joueurs par groupes de trois ou quatre, afin de recueillir leurs suggestions d'amélioration. Avant le match contre l'Olympiakos, auquel il ferait sans doute référence par la suite, Alonso s'est également entretenu avec six ou sept cadres du vestiaire.

L'ambiance s'est ainsi nettement améliorée à Valdebebas. Parmi les changements opérés par Alonso, on note son rapprochement avec Vinicius, illustré par son accolade et ses éloges après la rencontre. De manière générale, il a compris qu'il devait se rapprocher de ses joueurs pour obtenir leur soutien.

Il semble, et le Real Madrid l'espère certainement, que ce soit un tournant pour Alonso et l'équipe. Après le match, Alonso a expliqué que cela se confirmerait lors des prochaines rencontres, mais les échos qui circulent au sein du club sont en tout cas bien plus positifs qu'il y a trois jours.